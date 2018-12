Luis Almagro a Gobierno de Nicaragua: "Asuman su responsabilidad" en la crisis

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) debate hoy de forma extraordinaria la crisis en Nicaragua y algunos países llaman a que la situación se analice a la "luz" de la Carta Democrática Interamericana.

La cita, que se realiza a petición del Grupo de Trabajo para Nicaragua, es rechazada por el gobierno nicaragüense.

En esta sesión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presenta ante el Consejo Permanente el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el reciente monitoreo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), los cuales plantean que el Estado de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad.

Siga el minuto a minuto de la sesión de la OEA sobre Nicaragua

11:23 am La presidenta de la sesión extraordinaria pide a los países miembros de la OEA analizar el informe del GIEI sobre Nicaragua y, finalmente, levanta la sesión.

11:22 am El representate de Nicaragua retoma la palabra y critica el discurso de Luis Almagro, al decir que representa una amenaza a la paz regional y expresa su "firme condena" a la posición de varios países de la OEA.

Agrega que, a criterio del gobierno de Nicaragua, Luis Almagro no debería ser secretario general de la OEA.

11:12 am Luis Almagro, secretario general de la OEA, toma la palabra y dice "que es una pena" que "uno de los últimos revolucionarios" de América Latina haya optado por el "camino de la represión".

Para Almagro, los ciudadanos de Nicaragua están jurídicamente indenfensos.

"La dictadura está jurídicamente instalada" en Nicaragua, afirmó Almagro.

"Hay un error de comprensión grave en la simple negación de los hechos, quizás por las presiones que reciben de afuera... o por permanecer en el poder", declaró Almagro al referirse al gobierno de Nicaragua.

Almagro dice que el interés de la OEA es que el gobierno de Nicaragua cumpla con sus obligaciones de respeto a los derechos humanos.

"Asuman su responsabilidad, sean dignos, ya perdieron la dignidad ante la comunidad internacional, no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron", dijo Almagro.

El secretario general de la OEA califica como "infantil" el discurso que se refiere a un acto injerencista los informes emitidos por el GIEI.

"Han lanzado al país al abismo de las dictaduras", reafirmó Almagro, quien explicó que ante el escenario de Nicaragua, "la OEA debe actuar".

La expulsión de la CIDH, GIEI y Meseni "no hay que temerlo", expresa Almagro, quien agrega que la medida obedece a que el gobierno nicaragüense "tiene cosas qué ocultar".

"El futuro de Nicaragua no puede ser con un Ortega dictador, ojalá fuera con un Ortega democrático", dijo Almagro.

La última esperanza de Almagro es que el gobierno de Nicaragua "recupere la dignidad revolucionaria" y la de "asumir errores".

Dice que las acciones a futuro está impulsar el diálogo nacional, aplicar artículo 20 de Carta Democrática Interamericana, presentar ante la ONU el informe del GIEI.

"De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad, pediremos a los estados miembros de la OEA y de otros organismos, que los funcionarios implicados sean detenidos y juzgados por dichos crímenes", advirtió Almagro.

10:58 am El representante de Nicaragua ante la OEA reitera que el gobierno desconoce el informe de la CIDH, que califica como "parcializado" y añade que desde antes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha brindado declaraciones en contra del gobierno nicaragüense.

Entre las declaraciones que menciona, se incluye cuando Almagro dijo que Nicaragua va por el "despeñadero de la dictadura" o que hay que "asfixiar" al gobierno nicaragüense.

"Rechazamos y condenamos esta nueva maniobra injerencista", sostuvo el representante de Nicaragua ante la OEA, al referirse al Grupo de Trabajo y a la sesión extraordinaria de este jueves.

Defiende que el Estado de Nicaragua permitió el ingreso a la CIDH a las cárceles, Dirección de Auxilio Judicial y otras instituciones, lo que -según el representante del gobierno de Nicaragua- confirmó que no hubo represión.

Critica que en los informes de la CIDH no se incluyen videos y denuncias de sandinistas en contra de los protestantes, a quienes acusan de "vandálicos" y de instalar "tranques de la muerte".

Para el representante del gobierno de Nicaragua, la CIDH forma parte de un "engranaje" para impulsar un golpe de Estado que es financiado "por los sectores más radicales" de los Estados Unidos.

"El gobierno de los Estados Unidos debe poner fin a su política injerencista y desestabilizadora contra el gobierno de Nicaragua", dice el representante del gobierno nicaragüense ante la OEA.

Sobre los periodistas detenidos, Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, reitera lo que dicen las acusaciones en contra de ellos: Que promovieron el odio y actos de terrorismo desde el canal de televisión 100% Noticias.

10:55 am El informe del GIEI genera el "m{as enérgico repudio" de Chile, dice el representante de ese país ante la OEA.

"Ante esta ruptura del Estado de derecho, todos los miembros de la OEA debemos alzar la voz para llamar a ese régimen (de Nicaragua)" a aceptar una solución pacífica a la crisis, declara.

10:51 am Bolivia "cree que el di{alogo transparente es el camino hacia la paz". Dice que cualquier acción que se tome para Nicaragua, sin la participación del gobierno, no podrá avanzar.

"Se debe propiciar un escenario de diálogo, sin imposiciones", añadió.

10:44 am Venezuela menciona el artículo 19 de la Cartaa de la OEA, que indica que ningún Estado puede intervenir en los asuntos internos de otros Estados.

"El principio anterior excluye no solo la intervención armada, sino cualquier otro tipo de injerencia", indica el representante venezolano ante la OEA.

Critica a Estados Unidos por no reconocer los resultados electorales de 2016, que marcaron la reelección de Daniel Ortega.

Afirma que Estados Unidos "está obsesionado" con derrocar al actual gobierno de Nicaragua.

Además, rechaza los informes de la CIDH, al calificarlos como "parcializados".

10:41 am Costa Rica denuncia que la libertad de expresión en Nicaragua se ha limitado y expone la toma del edificio del semanario Confidencial, la quema de Radio Darío en León, y la detención de Lucía Pineda Ubau, la jefa de prensa de 100% Noticias, un canal que ha salido del aire por órdenes de Telcor.

El representante de Costa Rica se suma al llamado que hicieron otros países para que el gobierno de Nicaragua reinstale el diálogo nacional.

10:38 am Uruguay expresa su preocupación por la crisis en Nicaragua y denuncia "acciones represivas" y "desapariciones forzadas", las cuales "deben ser repudiadas sin vacilación".

También pide retomar el diálogo en Nicaragua y que el gobierno de este país colabore con el GIEI y Meseni.

10:31 am Panamá llama al gobierno de Nicaragua a restablecer el diálogo nacional para encontrar una solución "pacífica y sostenible" a la crisis.

"Se puede seguir intentando desacreditar a los críticos del gobierno llamándolos terroristas y llamar injerencistas a los demás gobiernos", pero es clave reinstalar el diálogo, afirmó.

10:25 am "Sabemos que el uso de la fuerza la tiene el Estado, eso está claro; pero también sabemos que el Estado no puede hacer un mal uso de la fuerza y eso es lo que está pasando en Nicaragua... lo sufrimos en Argentina y sabemos que hay terrorismo de Estado... vemos que ahora eso sucede en Nicaragua", dijo la representante de Argentina ante la OEA.

Relata que en Nicaragua es prácticamente un delito cantar en público el himno nacoinal o lanzar globos azul y blanco.

Agrega que cerrar medios de comunicación no es propio de un Estado democrático.

"Todo lo que nosotros escuchamos en los informes de los expertos demuestra la falta de democracia y lbiertad en Nicaragua", dijo la diplomática.

"Muchos de nuestros Estados estamos pensando en la aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua", advirtió la representante de Argentina, quien criticó al gobierno de Nicaragua por "no aceptar un acercamiento" con el resto de países de América.

Llama al gobierno de Nicaragua a acatar las 24 recomendaciones que hizo el GIEI.

10:22 am Al tomar la palabra, Canadá sostiene que tras la cancelación de las personerías jurídicas a ONG, en Nicaragua no hay organizaciones de derechos humanos velando por ese respeto.

Exige para Nicaragua un "mointoreo robusto del respeto a los derechos humanos".

10:17 am Ecuador pidió al gobierno de Nicaragua a respetar el acuerdo con la CIDH y que acepte el regreso al país del Meseni, para que cumpla su mandato y que tenga acceso irrestricto a información estatal y a los centros de detención.

"Los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos" dijo el representante de Ecuador, quien expresó la preocupación por la anulación de las personerías jurídicas de las ONG y rechazó las condiciones impuestas a los medios de comunicación.

10:10 am Brasil pide reformas integrales al sistema electoral de Nicaragua para garantizar una solución duradera a la crisis. Indica que no pretenden cometer aciones injerencistas, pero critica al gobierno de este país por no permitir la ayuda del resto de naciones de América.

Advierte que la crisis en Nicaragua afecta principalmente a los países centroamericanos, pero también al resto del hemisferio. Como ejemplo puso la muerte a balazos de una ciudadana de Brasil en Nicaragua.

10:04 Antigua y Barbuda advierte que la crisis en Nicaragua tiene alcances regionales y pide a la OEA no permanecer en silencio, cuando "el pueblo de un país vecino está acosado".

Pide al gobierno de Nicaragua a poner fin a los actos de violencia y a las causas que generan esa violencia. También lo llaman a reinstalar el diálogo nacional.

"No es demasiado tarde para que el gobierno de Nicaragua participe con otros miembros de nuestro hemisferio" en la búsqueda de una solución.

Hay varios países, dijo, listos para ayudar a Nicaragua.

"Instamos al gobierno de Nicaragua a que escuche este llamado urgente que se hace con un espíritu de amistad", agregó y remarcó que "no puede continuar la situación actual".

9:54 am Colombia afirma que el informe del GIEI confirma una serie de hechos "que son de una inaudita gravedad, solo comparables con el colapso institucoinal venezolano".

"Las acciones de represión por parte del gobierno (de Nicaragua) han ido máslejos.... en Nicaragua disentir se convirtió en un delito", agregó.

El diplomático explica que en Nicaragua no se ha dado una investigación independiente de los hechos de violencia ocurridos durante la crisis y cita que de 109 muertes registradas entre el 18 de abril y el 30 de mayo, solo nueve han sido judicializadas.

Explica que la crisis en Nicaragua deben ser "abordada a la luz de la Carta Democrática Interamericana", porque "es imperativo que, ante todo, se restituya el Estado de Derecho, la protección de las garantías constitucionales y debe cesar la represión contra toda la sociedad civil, inerme e indefensa".

9:50 am La representante de Perú condena "la grave violación de los derechos humanos" en Nicaragua.

"Perú condena la decisión del gobierno de Nicaragua de suspender la presencia" del GIEI, Meseni y CIDH.

La crisis política y social en Nicaragua se ha agravado, y el gobiernose aleja del respeto a los derechos humanos, "consagrados en la Carta Democrática Interamericana".

9:46 am Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos, ante la OEA, toma la palabra y sostiene que sus país "condena en términos enfáticos los ataques a manifestantes pacíficos, organizaciones de derechos humanos y contra periodistas por parte de los matones de Daniel Ortega".

Critica la anulación de las personerías jurídicas a nueve ONG.

Trujillo pide al gobierno de Nicaragua convocar a elecciones y reinstalar el diálogo, para resolver la crisis.

9:42 am La CIDH sostiene que continuará monitoreando el cumplimiento que el Estado de Nicaragua debe hacer a sus comrpomisos de derechos humanos.

Además, la CIDH pide a la OEA reconocer públicamente el informe del GIEI sobre Nicaragua, en el cual se determina que se han cometido crímenes de lesa humanidad, los cuales deben ser investigados.

"Se impone un llamado a la comunidad internacional a actuar del modo más enérgico, en especial en los países de nuestra región", dijo Esmeralda de Troitino.

9:40 am En un recuento del informe del GIEI, la CIDH explica que durante la crisis el Estado de Nicaragua coordinó una serie de ataques en contra de los manifestantes, lo cual puede ser considerado como "crímenes de lesa humanidad", un tipo de delito que no tiene prescripción ni goza de amnistía. También habilita a otros Estados a intervenir jurídicamente en estos tipos de casos y, eventualmente, permiten la intervención de la Corte Penal Internacional, para lo cual se debe seguir un proceso legal.

9:35 am La CIDH registra 325 personas muertas de forma violenta durante la crisis en Nicaragua, la expulsión de 80 estudiantes de la Unan y el despido de centenares de médicos.

9:33 am La CIDH sostiene que unos 24 menores de edad han muerto de forma violenta en la crisis de Nicaragua. Agrega que hay baja asistencia a las escuelas y que se ha cometido una "adoctrinación" en las escuelas públicas de Nicaragua.

9:27 am Esmeralda de Troitino explica, cronológicamente una serie de acciones del Estado, que van desde la epxulsión de Ana Quirós, dirigente de Cisas; pasando por la anulación de las personerías jurídicas de nueve ONG; la incriminación que hizo la Policía Nacional en contra de Vilma Núñez y Gonzalo Carrión, del Cenidh, en el asesinato de una familia en el barrio Carlos Marx, Managua. También dio cuenta de la toma que hizo la Policía Nacional del edificio de Confidencial, y luego de 100% Noticias, así como el arresto de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes ahora son acusados por supuestamente promover actos de terrorismo.

9:20 am La representante de la CIDH detalla que en Nicaragua el sistema de justicia ha querido obligar a personas arrestadas a autoincriminarse en los crímenes por los cuales se les procesa. También denuncia la expulsión de personas.

"La CIDH identifica una cuarta etapa de la represión con las siguientes acciones estatales: En los dos últimos meses el gobierno de Nicaragua no ha permitido ninguna manifestación".

De interés: Un ensayo para entender la complicada crisis de Nicaragua

Relata que el 13 de octubre el Estado de Nicaragua decretó la prohibición de las marchas e implemento una estrategia estatal par aimpedir cualquier protesta, tomándose todos los espacios públicos, como las rotondas en Managua.

09:12 La vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda de Troitino hace una recapitulación del trabajo que ha realizado el organismo desde su primera visita a Nicaragua. También ha denunciado la expulsión de los miembros del GIEI y el Meseni.

09:11 am La CIDH presenta ante el Consejo Permanente de la OEA el informe del GIEI sobre Nicaragua.

09:10 am La delegación de Nicaragua rechaza la convocatoria a la sesión de la OEA. Sostiene que el Estado no ha convocado a esta cita y adelanta que desconoce al Grupo de Trabajo que da seguimiento a la crisis nicaragüense.

Venezuela se suma a la posición del delegado del gobierno nicaragüense.

09: 08 am La presidencia del Consejo Permanente aprueba el orden del día y da por iniciada la sesión sobre Nicaragua.

La sesión de este jueves es precedida por la delegación de Costa Rica, cuyo presidente manifestó esta semana que denunciaría ante la OEA la detención de la periodista Lucía Pineda Ubau, quien se encuentra encarcelada desde el pasado viernes y es acusada de “promover actos terroristas”. Pineda Ubau también tiene nacionalidad costarricense.

La crisis de Nicaragua ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos, más de 600 personas encarceladas por participar en las protestas y miles de exiliados ante amenas, asedio e intimidación.