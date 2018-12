Casa de periodista Lucía Pineda permanece cerrada después de allanamiento

Tres perros amarrados que son alimentados por los vecinos, es lo único que se observa en la casa de la periodista Lucía Pineda Ubau, arrestada hace una semana por la Policía Nacional y después acusada por la Fiscalía de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas en Nicaragua.

La casa de Pineda Ubau se ubica en una zona apartada de la comarca Chiquilistagua, al suroeste de Managua, un lugar solitario y se observan pocas casas alrededor.

La vivienda de la periodista permanece cerrada y desde afuera no es posible constatar si las puertas de la vivienda han sido forzadas o no, pero al menos a la distancia no se observan señales de que hayan sido violentadas.

Testigos aseguraron que este viernes, cerca de las 7 de la noche, una patrulla policial con al menos siete uniformados, entraron a la casa de la periodista. Sin embargo, cuando se retiraron horas después, no observaron que se hayan llevado algo del interior de la vivienda.

Alejandro Ubau, tío de la periodista desconoce qué estuvieron buscando los agentes policiales.

"Desconocemos si la policía se llevó algo porque nadie ha vuelto a ingresar a la casa. No sabemos el método que utilizaron para ingresar. No descartamos que hayan hecho un archivo fotográfico de la casa y las cosas. Habría que ver que no hayan puesto algo", indicó Ubau.

Tío no ha visto a la periodista

El familiar de la periodista agregó que hasta el momento no ha sabido nada de Pineda Ubau. "Ni la embajada, ni nosotros hemos podido verla personalmente", aseguró.

Agregó que en su momento un representante legal vendrá a indagar sobre el estado de la propiedad de su familiar.

“La casa está únicamente a nombre de ella, vivía sola y de vez en cuando alguien llegaba a cuidar, aseguró”, el señor Ubau.

Los testigos agregaron que el vehículo de la periodista tampoco está en la propiedad y suponen que la policía busca las llaves.

Pineda Ubau, quien fungía como jefa de prensa del canal 100% Noticias, fue detenida el viernes 21 de diciembre en las oficinas de este medio informativo, junto a los también periodistas Miguel Mora y Verónica Chávez, esta última ya en libertad.

Desde ese día el Canal 100% Noticias está sin hacer transmisiones y sus instalaciones fueron cerradas por órdenes del ente regulador de telecomunicaciones Telcor, y a las afueras de las oficinas permanecen policías antimotines.