Familiares de chofer de 100% Noticias piden verlo tras detención policial

Desde el operativo policial realizado el pasado 21 de diciembre en las instalaciones de 100% Noticias, que sacó del aire al canal de televisión, donde fueron arrestados su director, Miguel Mora y la jefa de prensa, Lucía Pineda, también fue detenido el conductor de este medio de comunicación, Josep Hernández, de quien los familiares no saben nada de su estado físico.

Claudia Hernández, hermana del detenido, afirmó que al día siguiente del operativo policial, a primera hora se dirigieron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote y esperaron hasta la una de la tarde para recibir información, pero no les dijeron mucho.

Hernández indicó que un oficial le confirmó que su hermano está en este lugar y que no podía darle más información porque está en exhaustiva investigación.

“No quisieron dar más detalle sobre mi hermano y es todo lo que sabemos. No hemos podido verlo. Se mantiene bajo estricto resguardo y no tiene autorización de ver a nadie, me dijo el policía”, expresó Hernández.

Agregó que introdujeron un recurso de “habeas corpus”, ya que Hernández lleva más de 48 horas detenido y aun no se le acusa de nada en los tribunales de Managua.

“Estamos a la espera de que nos den respuesta del recurso. Nos preocupa la situación que pueda estar viviendo y queremos corroborar que físicamente esté bien”, manifestó Hernández.

Denunció que algunos agentes policiales le han prometido en otras ocasiones ver a su hermano, pero nunca las promesas son cumplidas.

“Nos llevan de mañana en mañana y supuestamente este sábado nos darán autorización para verlo, pero nada”, precisó.

Hernández dijo que su hermano simplemente se desempeñaba como chofer para trasladar a los equipos periodísticos de este canal de televisión.

“El 31 de julio de 2017 fue su primer día en 100% Noticias, tiene un poco más de un año y medio trabajando”, apuntó.

Tampoco los objetos que Josep Hernández portaba al momento de su captura han sido entregados por la policía, indicó su hermana.

“Desde las 9:00 de la noche que lo llamamos al momento del operativo ya no contestó le teléfono”, añadió Hernández.

Josep Hernández tiene una niña de dos años que está bajo el cuido de la madre. “Él es el único sustento de su esposa y su hija”, afirmó su hermana.

Otros de los detenidos esa noche fue Gustavo Cerna, quien fungía como controlista de este canal.