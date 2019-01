El nivel de preocupación ha subido entre los familiares de los periodistas de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora Barberena, porque después de 12 días de estar detenidos, están totalmente incomunicados y no se les brinda información sobre su estado de salud.

“El hermetismo del régimen es extremo. Los alimentos se los dejamos en El Chipote (la Dirección de Auxilio Judicial), pero mientras no la veamos no tenemos seguridad de que la tengan aún ahí”, expresó Alejandro Ubau, tío de Lucía Pineda.

Periodistas Héctor Rosales y Gerald Chávez salieron de Nicaragua por puntos ciegos

Agregó que no les han permitido verla y solo les permiten entregar los alimentos, pero nadie les garantiza que se los estén dando.

“Mientras no la veamos o consigamos una fuente confiable que tenga acceso a ella, no podemos tener certeza de su estado de salud y del lugar donde se encuentra. (El gobierno de Nicaragua) no ha dado respuesta a las solicitudes del consulado (de Costa Rica) de visitarla para valorarla. Ni siquiera la cortesía de responderle al consulado”, aseguró Ubau, quien manifestó que no pierde la fe en que ella y todos los presos recobrarán sus derechos a plenitud.

Casa de periodista Lucía Pineda permanece cerrada después de allanamiento

Lucía Pineda tiene doble nacionalidad porque su mamá es costarricense y su papá nicaragüense.

La noche del 21 de diciembre, la Policía realizó la detención de los periodistas Mora, Pineda y Verónica Chávez, esta última esposa de Miguel Mora, quien fue liberada horas más tarde.

También se llevaron detenidos a los trabajadores Gustavo Cerna y Joseph Hernández, tras el allanamiento y cierre de las instalaciones del Canal 100% Noticias, uno de los medios de comunicación más críticos al gobierno, que denunció en reiterada ocasiones las violaciones a los derechos humanos durante la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril pasado.

Condena internacional

Organizaciones internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, condenaron la detención de los periodistas y exigieron su libertad.

El Ministerio Público acusó el sábado 22 de diciembre a Miguel Mora Barberena en el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, por los supuestos delitos de fomentar e incitar el odio y la violencia.

SIP demanda libertad de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau

Al siguiente día, otro juez admitió la acusación contra Pineda Ubau, como supuesta autora de los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.

Julio Montenegro, quien encabeza el equipo de abogados defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que ellos estarán a la par de los periodistas durante el proceso judicial, ya que asumirán la defensa el próximo 25 de enero, cuando sean presentados a las 8:30 de la mañana en la primera audiencia del juicio.

El defensor señaló que el Estado de Nicaragua no les permite tener información sobre sus defendidos y mucho menos tener acceso a verlos.

Alertan criminalización a informar en Nicaragua y más juicios contra periodistas

Tras la acusación, ni abogados ni familiares conocen si los periodistas aún están en El Chipote o si fueron llevados al Sistema Penitenciario Nacional.

“Desde el punto de vista legal se está violentando su derecho a la comunicación con su familia y con su abogado, esto según el artículo 33 y 34 de la Constitución de Nicaragua”, explicó Montenegro.