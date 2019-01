Joseph Hernández tenía un año y varios meses de conducir uno de los vehículos del canal 100% Noticias, cuando la Policía incursionó en las instalaciones del medio de comunicación y lo detuvo. Era la noche del 21 de diciembre de 2018 y él estaba de turno.

Desde entonces, sus familiares sólo saben que Hernández está en la cárcel El Chipote, sin ninguna acusación.

Miguel Mora y Lucía Pineda, en aislamiento total

Su hermana, Claudia Hernández afirma que desconocen cuál es la situación hermana del conductor de 26 años de edad, uno de los detenidos esa noche junto al director del canal, Miguel Mora; la directora de prensa, Lucía Pineda Ubau y el controlista Gustavo Cerna.

Los periodistas Mora y Pineda fueron llevados a los juzgados, acusados de los supuestos delitos de fomentar e incitar el odio y la violencia, además de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

En el caso del conductor y del controlista, las autoridades no informan nada y tampoco permiten la visita de familiares después de 14 días de haber sido capturados. En la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, los policías admiten que Hernández y Cerna están en la lista de detenidos allí y reciben los alimentos que les llevan sus familiares.

Casa de Lucía Pineda Ubau es allanada, denuncian sus familiares

Según el Código Penal, para la captura de cualquier ciudadano se necesita una orden judicial y el máximo de tiempo en detención policial son 48 horas, período que en el caso de estos trabajadores del canal 100% Noticias, expiró hace 11 días.

A Claudia Hernández le extraña que su hermano esté preso, porque “él lo único que hacía era trasladar a los equipos periodísticos como parte de su labor”.

Afirmó que Joseph no tenía acercamiento con el director del canal, no tenía cargo de confianza, no era parte de ningún programa y no estaba interesado en la política.

No celebraron

“Pedimos a la Policía que investigue y sabrán que no ha hecho nada. Queremos que lo dejen regresar con su familia. Él es un muchacho sin vicio. No fuma, ni bebe; es hogareño. No tiene antecedentes penales y, mírenos ahora, yendo diario tres veces al día para dejarle sus tiempos de comida. Nunca pensamos que por trabajar de conductor para un medio de comunicación terminaríamos buscándolo en El Chipote”, declaró Claudia Hernández.

Relató que este diciembre fue realmente triste para su familia, por no tener a Joseph con ellos. “Para nosotros no hubo diciembre. Mi cumpleaños fue el 29 y por esta situación no hubo nada que celebrar. Tampoco celebramos las festividades 24, ni 31 de diciembre con despedida de fin de año. Los niños han comenzado a resentir la falta del padre, por el cual preguntan, por qué no ha regresado”, explicó.

SIP demanda libertad de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau

Aseguró que sus padres, de 74 y 62 años, están consternados por ni siquiera poder ver a su hijo. “Nuestro papá dice que siente que su cerebro le va a explotar por no tener noticias de Joseph”, dijo la hermana del detenido.

Del controlista Gustavo Cerna, se sabe muy poco. Según el doctor Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), aparentemente los familiares están interesados en poner un abogado particular, y han preferido no dar declaraciones a periodistas.

Alertan criminalización a informar en Nicaragua y más juicios contra periodistas

“En el caso de Mora y Pineda, el 25 de enero, en la primera audiencia pasaremos a representarlos como defensores”, dijo Montenegro, señalando que Joseph Hernández aún no está acusado, pero de haber una acusación, la CPDH está en la disposición de defenderlo.