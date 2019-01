Pintas amenazantes en propiedad del economista Mario Arana

Una propiedad del economista Mario Arana Sevilla en San Juan del Sur, departamento de Rivas, amaneció este viernes con pintas amenazantes. Los mensajes también aparecieron en sus vehículos.

Arana, quien es gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), confirmó que su vivienda fue marcada con leyendas como “asesino” y “golpista”, y las descubrió a las 6:30 de la mañana.

“Estábamos en la casa porque fui para hacer unas reparaciones y pasar unos días. A eso de las 8:30 de la mañana me llamaron sobre esto, porque quien lo hizo se tomó la molestia de tomar fotos y subirlas a las redes, lo que se hizo viral. Pero eso no es relevante para mí. No sé si sea algo para distraer la atención (pública), pero los problemas de fondo que sufre el país son más importantes y en eso debemos enfocarnos”, comentó vía telefónica Arana.

Indicó que el mensaje de intimidación es claro, pero espera que no sea también para el sector empresarial, del que forma parte.

“Cuando se supo la situación me visitó la alcaldesa de San Juan del Sur, pues esta es una zona que en estos momentos está tratando de levantar su turismo. También estuvo la representante del Instituto de Fomento Municipal y el jefe policial, quien me aseguró que eso no obedecía un ningún lineamiento del Gobierno. El oficial nos aseguró que haría las averiguaciones correspondientes para aclarar la situación”, dijo Arana.

El gerente general de APEN dijo que quiere pensar que las pintas pueden ser obra de alguien que decidió hacerlo de forma particular.

Las pintas en viviendas de ciudadanos opositores o que son opositores al partido de Gobierno, han sido frecuentes después del estallido de la crisis sociopolítica.

Hace pocos días, numerosas viviendas de supuestos manifestantes de Diriamba aparecieron con leyendas como “golpistas” y “plomo”.