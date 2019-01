“Las mujeres estamos en total indefensión”

La activista por los derechos de las mujeres, María Blandón, afirma que es preocupante el problema de la violencia machista en Nicaragua, que es el causante del alto número de femicidios en el país.

Blandón, quien es directora del programa feminista La Corriente, dice que los hombres se sienten con el derecho de ejercer distintos tipos de violencia porque han sido educados así, debido a que el machismo se enseña y se aprende en todos lados, empezando desde casa.

La experta considera preocupante el ritmo de femicidios en Nicaragua, con hasta 80 casos en algunos años, y cree que de no hacer algo para frenarlo, este país poría ponerse a la par de las naciones más violentas de la región, donde son asesinadas hasta dos mujeres al día.

En 2018 fueron asesinadas 57 mujeres en Nicaragua, según el Observatorio de Mujeres Católicas por el derecho a Decidir. La cifra aumentó en 2017. Otros países como México reportan hasta 3 mil mujeres ultimadas al año ¿Cómo ve la situación del país?

Considero que aunque las muertes de mujeres en Nicaragua no se comparan a las de este país e incluso ni siquiera a Honduras, donde se registran hasta 300 femicidios al año, preocupa la curva ascendente de mujeres asesinadas en el país.

En otros años hemos registrado hasta 80 femicidios y si no atendemos este problemas podría llegar a los niveles del triángulo del norte, donde estadísticamente son asesinadas dos mujeres cada día.

¿Cómo se pueden proteger las mujeres de la violencia machista?

Tendríamos que hablar de cómo podríamos hacer para que los hombres dejen de agredir a las mujeres, ésta es la pregunta del millón.

El problema es que la violencia machista es como una cadena, va conectando con otros eslabones como la violencia cotidiana, el acoso callejero, el trato humillante, la violencia psicológica, hasta llegar al femicidio.

¿Por qué hay tantos hombres que se siente en el derecho de ejercer distintos tipos de violencia? porque han sido enseñados a hacer eso. El machismo se enseña y se aprende en todos lados.

En la casa, escuela, lugares públicos, centro de trabajos, en el ejército, la policía y medios de comunicación, hasta en las iglesias. ¿Cómo es la pedagogía? Se enseña desde la infancia que los hombres tienen privilegios y que los deseos de los hombres están por encima de las mujeres, ahí está el núcleo del machismo.

Hay que cambiar la idea de que lo masculino debe estar por encima de lo femenino. Debemos fomentar otra forma de ver las relaciones de género, promover ideas de igual y respeto.

¿Cómo lograrlo?

Para eso necesitaríamos la voluntad de cada ciudadano, pero también la actuación estatal que proteja los derechos de las mujeres y que contribuya a una nueva forma de educar.

Hasta ahora quienes han tenido ese trabajo hemos sido las organizaciones feministas.

Es difícil que los hombres desaprendan las costumbres machistas, va a requerir de mucho tiempo, pero mientras transcurre el tiempo ¿Las mujeres necesitan informarse del círculo de la violencia para que no queden atrapadas?

Eso no depende de las mujeres. Las que viven violencia saben que la sufren y que es injusto. Muchas de ellas han intentado denunciar y han dejado a sus maridos, quienes una vez despechados, las buscan incluso para matarlas, como ha ocurrido en la inmensa mayoría de los femicidios.

Las mujeres al no tener donde acudir, dejan a los agresores y estos las siguen para matarlas. Frente a una sociedad que aparentemente no las respalda y un Estado que no las protege, ellas están solas.

¿Qué puede salvarlas?

Las puede salvar una condena social. Cómo puede ser posible que en las redes sociales una mujer denunció que llegó a una gasolinera y un hombre estaba golpeando a su pareja que tenía a dos niños tomados de la mano.

El hombre la golpeaba y nadie hizo nada. Eso te demuestra que el problema es la indiferencia, la naturalización de la violencia, la complicidad de otros y muchas mujeres con los agresores.

Si queremos cambiar la situación tenemos que tocar el fondo del problema, no quedarse a ver los efectos. Necesitamos cambiar la cultura machista y más solidaridad de los hombres con la víctima y no con el agresor.

Se necesita un Estado que asuma su responsabilidad de proteger a la víctima y sancionar al agresor.

Ahora no tenemos a donde ir, las mujeres estamos en total indefensión. La policía no hace nada, ni los jueces, ni los fiscales, para recibir las denuncias y proteger a las víctimas y castigar a los agresores.

¿Han desaparecido las comisarías de la mujer en el país?

No hay evidencia de querer resolver o atender eficientemente el problema de la violencia contra la mujer. Las comisarías se crearon en los 90, en conjunto con las organizaciones pro-mujer y se instaló una ruta para que una mujer denuncie las agresiones y llegue hasta un juicio.

Pero, después se empezó a debilitar el trabajo de la policía hasta prácticamente desaparecer las comisarías. En este Gobierno se aprobó una ley que ellos mismo se encargaron de debilitar. El objetivo de la ley era garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, pero con una modificación, el objeto de dicha ley cambia por la reconciliación y unidad familiar.

Eso en realidad es retórica, porque donde hay violencia no puede haber unidad familiar y reconciliación.

¿La violencia hacia las mujeres está naturalizada?

La cantidad de niñas embarazadas se disparó. Ocupamos el deshonroso segundo lugar en América Latina en niñas embarazada producto de la violación, menores entre 10 y 14 años.

Según la propia Naciones Unidas, entre 1,500 y 1,700 niñas en Nicaragua salen embarazadas, violaciones que no fueron investigadas y que fueron públicamente naturalizadas.

La ley dice que cualquier contacto sexual con una menor de edad se llama abuso sexual y violación y está penado por la ley. En este país no se penaliza y el Estado lo ve como un hecho natural.

¿Qué le dice a las familias que justifican la violencia hacia las mujeres con el famoso dicho “no se metan en la relaciones de la pareja”?

Es reconocer que el hombre tiene derecho a golpear, insultar y agredir a la mujer con la que vive. Muchas de nuestras familias han sido y son cómplices de la violencia machista; se callan.

Algunos, incluso les dicen a la mujer: ‘ahí déjalo, pobrecito’. Eso es una forma de naturalizar la violencia. Estos actos generan impunidad, muchos hombres agreden a la mujer porque nadie les va a pedir cuentas.

La naturalización de la violencia hace que se propague. Les diría que tenemos que reeducarnos y acabar con todos los tipos de violencia, porque la propia violencia estatal tiene su origen en la violencia machista.