Policía allana vivienda de exguerrillera

Cuatro patrullas de policía y tres drones llegaron este lunes a la casa de la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, ubicada en Sierras Doradas, municipio de Ticuantepe, la cual allanaron.

Téllez, quien no se encontraba en la vivienda en ese momento, denunció que el operativo policial precedido por tres drones que sobrevolaron la casa, fue ejecutado sin ninguna orden judicial.

“Llegaron unas cuatro patrullas por el lado de residencial Sierras Doradas y había un fuerte despliegue de agentes antidisturbios del lado de Dirita, donde queda la otra entrada de mi casa. Violentamente golpearon los portones de ambas entradas, penetraron sin orden de allanamiento, no tenían orden judicial. Concluyeron la revisión con el argumento de que estaban buscando una escopeta”, relató Téllez.

Dos casas vecinas, de la familia Meléndez Rodríguez, ubicadas en el mismo terreno, también fueron revisadas. Los trabajadores dijeron que la policía se limitó a inspeccionar.

Los empleados aseguran que vieron tres drones sobrevolando la propiedad antes de la ejecución del allanamiento, y que ya habían visto esos aparatos en los últimos meses, al menos, una vez por semana.

Según la exguerrillera, ese acto policial es “totalmente ilegal”. Aseguró que en su casa “nunca ha habido escopetas y la Policía sabe las portaciones de armas que tengo vigentes, así que no sé cuál es su preocupación”.

“Hicieron una revisión dentro de la casa y en los alrededores. Al personal que trabaja no lo maltrataron, no fue hostigado, aunque veladamente amenazado y no hubo daños en la propiedad”, afirmó.