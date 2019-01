Recorte a UCA afecta a 2 mil estudiantes

La Universidad Centroamericana (UCA) informó que la reducción del fondo que le da el Estado, por ley, es de C$67,349,764.4 para este año, equivalente a 26% menos de lo asignado en 2018.

José Alberto Idiáquez, rector de la universidad jesuita, explicó que unos 2,083 estudiantes de reingreso que gozan de algún tipo de beca serán afectados; y también, producto del recorte, la universidad se verá obligada a suspender la aprobación de al menos 600 nuevas solicitudes.

“Desde ahorita 2,083 estudiantes ya no tienen beca producto de este bajón (presupuestario), y lo otro es que se afecta también los nuevos ingresos; hay jóvenes con buenas notas que vienen del Caribe, que vienen de los departamentos, de zonas rurales lejanas y que no van a poder tener becas cien por ciento. Becas de nuevo ingreso, no vamos a poder dar en este momento”, afirmó Idiáquez.

Ese aporte que recibe la UCA corresponde al 6% del Presupuesto General de la República, distribuido por ley entre 10 universidades para que garanticen la educación superior a jóvenes con pocos recursos económicos.

“En esta universidad, las becas no se dan por razones políticas, se dan por razones académicas; aquí el clientelismo político no existe”, manifestó Idiáquez.

El rector dijo que otras medidas de austeridad que tomará la UCA, incluyen cancelar por el momento los incrementos salariales.

Estudiantes de la UCA participaron en las protestas contra el gobierno que iniciaron en abril pasado, motivo por el que esta universidad fue acosada en diferentes momentos por fuerzas progubernamentales.

Según información oficial, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), que aglutina a las 10 entidades de enseñanza superior beneficiadas con el 6% constitucional, ha asignado a la UCA para el año 2019, C$184,548,747.32.

Ese monto ya representa una disminución del 26.7%, con relación al año 2018, pero la reducción superaría el 30% por la devaluación del córdoba.

La tabla de distribución de asignaciones del CNU, para este año, muestra que la disminución aplicada a la UCA es mayor que las de otras universidades, cuyos porcentajes de recorte oscilaron entre 0.03% y 1.4%.

El rector informó que están desarrollando un plan para obtener apoyo a nivel internacional, para evitar que los jóvenes pierdan las becas.

“Vamos a iniciar una campaña de SOS, para ver si encontramos un padrino para un muchacho que nos ayude para los cuatro años (de formación), o que nos den para un año, lo que sea. Tenemos que ir viendo diferentes modalidades, pero comenzando con las universidades jesuitas del mundo, instituciones, familias, diferentes organismos internacionales que quieran apoyar la educación en Nicaragua”, explicó Idiáquez.

Solicitarán revisión

El comunicado de la UCA de este miércoles indica que las autoridades del centro han solicitado a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades, organismo encargado de la distribución del 6% constitucional, una revisión a la asignación aprobada para este año.

“La Universidad Centroamericana ha demandado ante el CNU que se revise y se reestructure esta asignación, de manera que cualquier reducción en el presupuesto total del presupuesto asignado a las instituciones de educación superior, se distribuya de forma equitativa entre todas las universidades miembros”, señala el documento.

La Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89) establece que del Presupuesto General de la República se destina el 6%, que es distribuido entre las 10 universidades públicas que son miembros del CNU.

El rector de la UCA señaló que como parte de la asignación presupuestaria del 6% se ha destinado al CNU una partida de C$53 millones, denominado “Fondo de Semilla para Reconstrucción”, en el que tampoco ha sido incluida esta universidad.

Los centros que integran el CNU recibieron en total C$4,872.8 millones en el año 2018, y para el 2019 se les ha asignado C$4,800.9 millones, lo que indica una reducción de C$72 millones en general.