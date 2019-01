Profesor condenado denuncia que fue torturado

“Cuando estuve preso en El Chipote me torturaron seis veces; porque ellos (la policía) querían que yo les dijera cosas que no sabía”, denunció el docente ante la jueza Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Nancy Aguirre, ante quien su abogada defensora, Verónica Nieto, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), presentó sus alegatos de apelación alegando la no culpabilidad de su representado.