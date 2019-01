Muere madre de manifestante de Masaya, sin poder verlo en libertad

La profesora de Masaya Cela Palacios, de 68 años, madre del manifestante preso Chéster Membreño, se convirtió en la cuarta madre en fallecer, anhelando justicia y libertad para su hijo detenido el 24 de julio por la Policía Nacional, señalado de participar y dirigir manifestaciones anti gubernamentales en Masaya.

La mamá de Chéster murió por una aneurisma en la vena aorta, una condición que la debilitó durante dos meses.

La señora vio por última vez a su hijo Chéster en noviembre de 2018, cuando este llevaba más de cuatro meses detenido, acusdado por organizar marchas y protestas contra el gobierno de Nicaragua en Masaya.

Iván Membreño, esposo de Cela, afirmó que él no buscó permiso para que su hijo asistiera al entierro de su madre, pues " todo fue muy rápido, no la quería dejar sola, murió a las diez de la noche de hoy, nos pusimos a preparar todas las honras fúnebres y no tuvimos tiempo".

Familiares de la fallecida señalaron que la profesora de Masaya venía siendo víctima desde junio de la represión gubernamental. En ese mes, su casa, su tienda de ropa y su carro fueron calcinados.

Posteriormente, su hijo Chéster fue detenido sin ninguna orden de captura y es por eso que su sufrimiento aumentó, según el testimonio de sus amigos y familiares.

El cuerpo de Palacios fue velado en la misma casa que le fue quemada, lugar donde vio crecer a sus dos únicos hijos.

El cuerpo de la mamá de Membreño sería enterrado la tarde de este jueves en el Cementerio San Carlos de Masaya.

La profesora Palacios laboró durante 30 años como maestra de primaria y sus últimos años de trabajo los dedicó en el Colegio Bautista de Masaya.

En las honras fúnebres se presentaron exalumnos de la maestra, quienes dijeron recordarla como una excelente docente de primaria y una de las que les enseñó que con disciplina todo se puede lograr.

Los familiares, amigos y hermanos de la iglesia Bautista realizaron culto de alabanzas y lecturas bíblicas, previo al entierro de Palacios.