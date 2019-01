Autoridades de Nicaragua aún no se pronuncian sobre denuncia de actriz de Patito Feo

Hasta el 10 de enero de este año ninguna autoridad nicaragüense ha notificado formalmente sobre alguna resolución oficial referente a la denuncia de violación contra el actor Juan Darthes, que la actriz Thelma Fardín interpuso el 4 de diciembre de 2018 en Nicaragua.

Así lo ha dado a conocer a través de su cuenta de twitter la abogada feminista de la actriz, Sabrina Cartabia, quien compartió un comunicado elaborado por la abogada Eilyn Margarita Cruz Rojas, debidamente inscrita en Nicaragua para representar al equipo que lleva adelante la denuncia de sobre violación en Nicaragua que realizó Fardín.

La denuncia fue interpuesta por la propia actriz ante la unidad especializada de delitos contra la violencia de género del Ministerio Público de Nicaragua.

“En la actualidad el caso se encuentra desarrollándose en etapa de investigación, obtención de elementos de pruebas, de los hechos ocurridos en Managua, Nicaragua en mayo del 200 se están proponiendo, a través de su abogada particular elemento de prueba testificales, periciales y documentales”, informa el comunicado.

En la denuncia, Fardín aseguró que la agresión sexual que le atribuye a Juan Darthés ocurrió en un hotel en Managua el 17 de mayo del 2009, cuando se encontraban en Nicaragua realizando un show de la telenovela Patito Feo, muy popular en América Latina.

El 11 de diciembre pasado, la actriz argentina narró en un video cómo había ocurrido la violación.

“En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años… Me comenzó a besar mi cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me dijo que le tocara y me dijo 'mirá como me ponés' haciendome sentir su erección. Comenzó a practicarme sexo oral, yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Me penetró.En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación” relató la actriz en el clip.

En el 2017, la también actriz argentina Calu Rivero, denunció al actor Juan Darthés por acoso sexual en la época en que trabajaron juntos en la novela Dulce amor.