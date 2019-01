Consejo Permanente de la OEA analiza crisis de Nicaragua

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analiza este viernes la crisis de Nicaragua.

La sesión de hoy en la OEA se da luego de que en un anterior plenario el secretario general de este organismo, Luis Almagro anunciara que iniciaría el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicaragua.

Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a los países miembros de la OEA que actúen de manera más enérgica contra el gobierno de Nicaragua debido a la gravedad de la crisis y las evidencias de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, la crisis de derechos humanos y la consecuente alteración del orden constitucional.

Siga el minuto a minuto de la sesión de la OEA

10:44 am El canciller de Nicaragua vuelve a tomar la palabra, dice que el país está normal y pide a los países no intervenir en los asuntos internos.

10:42 am Costa Rica pide restablecer el orden democrático y buscar una solución pacífica a la crisis de Nicaragua.

10:41 am Carlos Trujillo hace referencia a la carta de renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, lo que a su juicio demuestra una ruptura al orden constitucional en el país.

10:40 am Trujillo reitera que su país ha revocado visas de personas relacionadas con la represión en Nicaragua y continuará denunciado a los responsables.

10:39 am El embajador de Estados Unidos toma la palabra y dice que en Nicaragua hay agresiones continuas por parte del Gobierno que constituyen violaciones a la democracia.

10:35 am Toma la palabra la embajadora de Canadá, quien en nombre del Grupo de Trabajo para Nicaragua respalda la con victoria a la sesión de hoy realizada por Luis Almagro.

10:30 am Moncada Pide a los países miembros de la OEA no aplicar la carta democrática a Nicaragua. “A nombre del Gobierno de Nicaragua solicitamos el apoyo de las naciones para que las acciones del secretario general no sean aprobadas”.

10:20 am El canciller de Nicaragua reitera que no acepta la convocatoria del secretario general de la OEA para iniciar aplicación de la carta democrática al gobierno de Nicaragua.

“El gobierno de Nicaragua considera ilegal la iniciativa de Luis Almagro por ser violatoria de la carta dela OEA, la carta de la ONU y el derecho internacional, si se admitiera la OEA se convertiría nuevamente en violador del derecho internacional y un aparato para promover el derrocamiento de un gobierno legítimo”, reiteró Moncada.



10:10 am El canciller de Nicaragua dice que Estados Unidos promovió el golpe de Estado a través de la capacitación y financiamiento de medios de comunicación y ONG, que destruyen “la paz y el progreso del pueblo nicaragüense”.

10:05 am Moncada dice que la Policía de Nicaragua “fue asediada y atacada por grupos golpistas”.

10:03 am Denis Moncada dice que antes de 18 de abril Nicaragua era un país con crecimiento económico y seguridad y que lo ocurrido durante las protestas fue “una acción de la oposición porque no aceptaban el crecimiento que estaba generando el Gobierno”.

10:01 am Denis Moncada llama mentirosos a la CIDH y al GIEI y asegura que sus informes se basan en “noticias falsas”, para promover un golpe de Estado. “El secretario general se ha vuelto un agente golpista”, reitera Moncada.

09:52 am Toma la palabra el canciller de Nicaragua Denis Moncada y manifiesta que Luis Almagro es un agente del gobierno de Estados Unidos, para desestabilizar al gobierno Nicaragüense.

“El secretario general no defiende a un gobierno legítimo que ha sido elegido por el pueblo, al convocar a esta reunión si consulta del pueblo de Nicaragua, para darle continuidad al plan golpista en contra del gobierno de Nicaragua”.

09:48 am Retoma la palabra Luis Almagro y en esta ocasión expone ante el Consejo Permanente que en Nicaragua existen perseguido políticos y que el Gobierno acusa a todos los que participaron en las protestas, quienes en su mayoría ahora se encuentran en el exilio.

09:47 am Abrao hace referencia a la carta de renuncia del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís: “En Nicaragua es evidente que el poder ejecutivo controla todos los poderes del Estado y eso queda evidenciado en la carta de renuncia del magistrado Corte Suprema de Justicia”, denunció Abrao.

09:45 am Abrao explica las cuatro fases de represión que ha sufrido Nicaragua en los últimos ocho meses. “se observó la agresión contra periodistas y medios de comunicación independientes”, se debe hacer contexto que la única organización de derechos humanos que no ha sido allanada y que continua trabajando valientemente es la CPDH”.

09:40 am El secretario ejecutivo de la CIDH denuncia a la Policía de Nicaragua como institución que participó en la represión contra manifestantes.

“La Policía Nacional ha colaborado con civiles armados que han participado en el ataque contra la población civil”.

09:37 am Toma la palabra el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao quien expone la grave crisis de derechos humanos, que incluye más de 300 personas asesinadas, 2,000 heridos y 300 trabajadores de la salud despedidos por haber brindado atención hospitalaria a quienes participaron en las protestas.

“En Nicaragua se cometieron ataques generalizados, que en derecho internacional son crímenes de lesa humanidad, así mismo la CIDH constato, asesinato, tortura y encarcelamiento”.

09:22 am Luis Almagro toma la palabra y hace un análisis de las cuatro hipótesis de tiene la Carta Democrática.

“La crisis de Nicaragua justifica plenamente la aplicación del artículo 20 de la Carta Interamericana, utilizando los mecanismos existentes, en la democracia no puede existir violaciones de derechos humanos, siendo el primer punto en el cual es esencial valorar que hay orden. Yo le solicito que sea el secretario ejecutivo de la CIDH que exponga este capítulo siendo el órgano de la OEA experto en libertades fundamentales”, declaró Almagro.

09:20 am El presidente del Consejo Permanente de la OEA da por aprobado el orden del día.

09:18 am La representante de Venezuela rechaza la convocatoria de la OEA y anuncia su respaldo al gobierno de Nicaragua.

09:15 El canciller Denis Mocada dice que la reunión del Consejo Permanente es “ilegal” y arremete contra Luis Almagro.

“El secretario trata de manipular de forma irresponsable la Carta Interamericana, ya que el hecho para la aplicación de este artículo, es aplicable únicamente cuando el Gobierno no puede solicitar una sesión al Consejo Permanente porque ha sufrido un golpe de Estado, es improcedente y absurda la decisión del secretario general de aplicar la Carta Democrática”.

09:10 am El representante de Nicaragua rechaza la convocatoria de la sesión convocada con carácter de urgencia por Luis Almagro.

09:07 am El presidente de Consejo Permanente de la OEA toma la palabra y anuncia el orden del día de la sesión de la OEA.

“El secretario general continua actuando como caja de resonancia de los grupos que promueven el golpe de Estado en contra del gobierno de Nicaragua, dijo el canciller Denis Moncada.

Nicaragua vive una crisis desde el pasado 18 de abril que ha dejado más de 300 muertos, al menos 2,000 heridos, más de 600 personas encarceladas por haber participado en las protestas y miles de exiliados ante amenazas, asedio, intimidación y persecución, de acuerdo a organismos de derechos humanos.