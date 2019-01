Denis Mocada: sesión del Consejo Permanente de la OEA es “ilegal”

Denis Moncada, canciller de Nicaragua, rechazó este viernes la convocatoria de la sesión convocada con carácter de urgencia por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA),quien anteriormente dijo que iniciaría el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicaragua.

A continuación El Nuevo Diario presenta el discurso íntegro del canciller Denis Moncada, ante el Consejo Permanente de la OEA.

El gobierno de Nicaragua rechaza y condena esta sesión solicitada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con carácter de urgencia e inmediatez, el señor secretario de la OEA actúa y continúa actuando como caja de resonancia de los grupos progolpe de estado en contra del gobierno constitucional y legítimo de Nicaragua, dirigido por el presidente Daniel ortega Saavedra.

La Carta Democrática Interamericana, no faculta a ningún estado, ni al secretario general, Luis Almagro, a apoyar a grupos golpistas contra el Estado y Gobierno de Nicaragua legalmente constituido, ni a desplazar ni sustituir el ejercicio de la soberanía de los estados que ejercen exclusivamente conforme su derecho interno y el derecho internacional.

Por el contrario, esta iniciativa constituye una clara violación de la carta de la OEA y los principios y propósitos del derecho internacional, su acción pretende arrastrar algunos estados miembros de esta organización en sus ilegales acciones contra Nicaragua constituyendo tal pretensión un grave y lesivo precedente para los países que conforman la organización de Estados Americanos ya que esta ilegal acción se puede enderezar en contra de cualquier Estado transgrediendo el principio de no injerencia y no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, y transgrediendo también el respeto a la igualdad soberana de los estados.

Nadie puede olvidar cómo se agredió al pueblo de Cuba, nadie puede olvidar como se agredió e invadió a República Dominicana con tropas yanquis acompañadas de tropas de Somoza y de las dictaduras militares de América Latina.

Nadie puede ignorar cómo se ha estado agrediendo al pueblo de Venezuela y al pueblo de Nicaragua, mañana puede ser cualquier otro pueblo de América Latina y del Caribe, lo cual es inaceptable y rechazamos categóricamente, como hemos venido rechazando las agresiones y las medidas unilaterales contra los hermanos pueblos de Cuba y Venezuela.

El secretario general trata de manipular de forma irresponsable y malintencionada la interpretación del artículo 20 de la carta Democrática Interamericana, ya que el hecho o la situación excepcional para la aplicación de este artículo en el cual podrían actuar el secretario general u otro estado miembro, es aplicable única y exclusivamente cuando el gobierno del estado miembro afectado no puede solicitar la convocatoria del Consejo Permanente debido a que se ha producido una alteración al orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático, o sea un golpe de estado consumado, que ha derrocado al gobierno democrático por la vía de hecho y no de derecho, lo que no ha ocurrido en Nicaragua, porque el intento de golpe de estado ha sido neutralizado y vencido por el pueblo de Nicaragua y el Gobierno de Reconciliación y unidad Nacional.

La OEA debería apoyar al gobierno democrático electo del presidente Daniel ortega Saavedra y no a los golpistas como lo está haciendo.

Por consiguiente, es improcedente, ilegal y absurda, la actuación del secretario general, al solicitar una urgente e inmediata reunión del Consejo Permanente pretendiendo aplicar a Nicaragua el citado artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

Esto no es viable, transgrede la institucionalidad de la OEA, viola las cartas de la ONU, de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional, logrando el secretario general Luis Almagro, deslegitimar y destruir a la Organización de los Estados Americanos poniendo en mal predicado a los estados miembros con su actuación anárquica y con intenciones de reelegirse en el cargo de secretario general de la organización que está destruyendo.

El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana tiene un sentido jurídico de desplazamiento o sustitución de la soberanía de los estados, permitiéndole al secretario general, otorgarse y asumir decisiones que no le corresponden ya que son atribuciones y competencias de los gobiernos que conformamos la OEA.

Esta reunión del Consejo Permanente, señor presidente, y señoras y señores representantes, que se realiza a pedido del secretario general, es ilegal, ilícita e inexistente, pues viola la misma institucionalidad de la OEA, la carta de la ONU y transgrede el derecho internacional. Esta reunión no es procedente.

Al momento de adoptar la Carta Democrática, los estados no expresaron voluntad de convertir al secretario general de esta organización, en un funcionario con facultades supranacionales para desplazar, sustituir o manipular la soberanía de los estados miembros de la OEA, ni se ha otorgado el carácter de sensor, vigilante, ni se le ha dado mandato para que dogmatice sobre la democracia del sistema interamericano. Facultades que tampoco se le han otorgado a ningún estado o grupo de estados de esta organización.

Señor presidente, en razón de las consideraciones antes expuestas, el GRUN afirma que el secretario general de la OEA, no está facultado en las actuales circunstancias de normalidad en nuestro país, a solicitar la convocatoria inmediata y urgente del Consejo permanente en base del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, ya que la misma no ha sido requerida por el Gobierno de Nicaragua, ni cuenta con su anuencia y aprobación.

Para Nicaragua son inaceptables y condenables estas maniobras encaminadas a desestabilizar y apoyar a grupos terroristas y golpistas que pretenden con el apoyo de la secretaría general, cambiar por la vía de hecho, rompiendo el orden constitucional y democrático de Nicaragua al gobierno legítimamente electo, del presidente Daniel ortega Saavedra, reconocido por el mismo secretario general y la OEA.