Circula video de manifestante desde la cárcel, tras muerte de su madre

El manifestante Chéster Membreño, originario de Masaya, hizo público desde la cárcel Modelo de Tipitapa un video en el cual recuerda a su madre, la profesora Cela Palacios, quien este jueves fue sepultada en Masaya, tras sufrir un aneurisma en la aorta fulminante.

Membreño en el video relata que el mismo día del entierro de su madre lo llevaron a los juzgados, donde le leyeron la condena de 30 años por los delitos de terrorismo y escándalo público.

En Fotos: Sepultan a madre de manifestante de Masaya

En el video se observa a Membreño bastante afectado al recordar a su madre y le pide a sus familiares más detalles sobre cómo ocurrió la muerte de Palacios.

A continuación lo que expresa Membreño en el video:

Aquí estoy, en la galería, todos estamos en el culto, todos me han dado palabras de consuelo.

Estoy con mi compañero, él pasó la misma situación también, cuando a su padre le confiscaron su hacienda en los años 80, y aquí estoy fuerte, sabiendo que mi madre esta con Jesucristo. Está descansando.

Ella no tenía mayores pretensiones de grandeza, ella su felicidad era estar en el culto, servir en el culto, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha traición, mucha mentira, mucha hipocresía, todo eso le dolió mucho a ella… ella ya está descansando a la diestra del padre.

Hoy me llevaron forzado todo el día a los juzgados, seguro para tener el pretexto de que no me dieran el permiso, y sin decirme nada, yo me di cuenta en el canal 10 hace poco, allí estuve todo el dia, me llevaron solito, cosa que nunca me llevan, me llevaron sin comer, todo el día sin comer, para leer los 30 años que me puso de condena.

Y en la noche estando aquí después fui a una entrevista que había venido la cruz roja internacional y después en la noche lo vi en el canal 10, con la luna lo pude ver, vi la foto de mi madre, yo le doy gracias a todos lo que acompañaron a mi madre, a mi tía Elbita, entonces me han dado mucho apoyo, moral, espiritual, grandioso.

Yo quiero que me den un poco más de detalles sobre cómo sucedieron las cosas, si mi mama habló, si mi madrecita habló con alguien al final, si dijo algunas palabras, que cuiden a mi papa, que por favor cuiden a mi esposa, a mi hermano a mis dos sobrinos, los que quedamos de mi madre, yo me voy a levantar, yo estoy fuerte, he recibido apoyo de todos los hermanos, todo el culto de hoy ha sido sobre la memoria de mi madre.

Anoche yo quise cantar, que iba a cantar un himno católico que aprendí y al final no lo pude cantar, yo estaba nervioso, y yo con mis orejas frías sin saber que estaban velando a mi madre.

Pero Dios es fiel y para siempre es su misericordia, ya mi mama va a descansar, mi madrecita, quiero saber más detalles, por favor, por la memoria de ella yo me voy a levantar en Cristo Jesús.

Al final (del culto) hasta dijimos al final: ¡Cela Palacios, presente! !Cela Palacios, presente! !Cela Palacios, presente!

Yo sé que mi madre quería un cambio de todo lo que se está viviendo, ella como cristiana ella quería un cambio de tanta mentira, de tanta corrupción, de tanta suciedad que hay en Nicaragua, está descansando ella.