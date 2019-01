Menos zapatos escolares en el Oriental

El mercado Oriental ya se vistió de azul y blanco para el inicio de clases 2019, pero los comerciantes aseguran que hay escasez de zapatos para los colegiales y de camisetas de uniformes, lo que más venden en el inicio del año escolar.

Los vendedores de zapatos escolares de producción nacional afirman que “está entrando menos producto de Masaya y Granada”, debido a la crisis sociopolítica y económica, algo que fue confirmado por los artesanos.

Los zapateros de Masaya afirman que a los talleres les falta mano de obra y que hay escasez y aumento en el precio de las materias primas.

El poco abastecimiento de zapatos nacionales ha ocasionado que los comerciantes busquen opciones de calzado en países centroamericanos, en especial por los importados de Panamá y Guatemala.

El comerciante Denis Montiel, quien tiene 36 años de vender zapatos nacionales en el mercado Oriental, comentó que “los artesanos, según lo que nos dicen, no tienen materia prima como suela y cuero, que viene de otros países centroamericanos, no está llegando en las mismas cantidades; entonces producen menos”.

Montiel sí tiene surtido su negocio de zapatos escolares, porque se preparó comprando desde antes de diciembre y también importa calzado escolar de países como Guatemala.

“Nosotros por la crisis compramos para los tres tiempos: 24 de diciembre, 31 de diciembre e inicio escolar”, señaló el comerciante.

Menos mano de obra

Cecilia Jarquín tiene 8 años de dedicarse a elaborar zapatos escolares con material sintético en Masaya, y afirmó que este año tuvo que reducir su producción porque la crisis sociopolítica del país afectó su negocio.

Explicó que la producción de zapatos ha sido afectada porque los materiales primordiales han subido de precio y parte de la mano de obra se ha ido a otros países.

La productora de zapatos tenía a su cargo, antes de la crisis, a unos ocho artesanos, y la mayoría optó por migrar. Actualmente, cuenta con seis personas que le colaboran, pero cuatro son nuevos.

Manifestó que la demanda se mantiene porque el producto sintético les sale más cómodo en precio a los comerciantes.

Los zapatos elaborados por el taller de Jarquín son comercializados en Managua, Masaya, Estelí y Las Minas.

La artesana de Monimbó explicó que los vendedores de zapatos de este municipio se han alejado un poco del mercado de Managua, porque no les quieren pagar el precio con que ofertan el producto, y el precio de la materia prima ha incrementado.

“Yo soy una de las que me he alejado, a menos que ellos mismos lo vengan a buscar del mercado de Managua, porque nos quieren pagar un par de zapatos infantil sintético de C$100 o C$70; entonces, eso no se puede porque en esta época de entrada a clases la materia prima sube y por lo menos le tenemos que ganar unos C$10 o C$15”, explicó.

Escasez de cuero nacional

Juan Carlos González, propietario del taller Calzado Levis, señala las variaciones de precios y la escasez de cuero nacional.

González dijo que este año tuvo problemas para conseguir producto nacional, pero lo ha salvado que también trabaja con el material guatemalteco.

No obstante, comentó que pueden tener más problemas quienes solo usan el cuero nacional, porque está escaso, explicó el artesano que emplea a unos 10 artesanos monimboseños.

El productor de zapatos aseguró que “el cuero, pega y suela han subido de precio” y esto le ha afectado las ganancias, porque mantiene el precio de los zapatos para conservar las ventas.

En un mes de la época escolar, el taller Levis vende unos 1,800 pares, porque, según su propietario, “esta es la temporada más buena”.

El artesano explicó que en su taller semanalmente hacen 200 o 250 pares de calzado de varón, pero le ha funcionado más exportarlo porque le pagan mejor precio.

Mientras tanto, en el Oriental los comerciantes tendrán que solucionar con lo poco que les llega de Masaya y Granada, porque la opción de importar en estos momentos está a contratiempo. “La temporada de uniforme y calzado escolar ya se nos vino encima”, declaró un vendedor.

Zapatos accesibles

Los zapatos infantiles de material sintético se cotizan entre C$200 y C$300, dependiendo del modelo. En el caso del calzado de cuero, valen por lo menos C$100 más que un sintético.

El calzado juvenil o de adulto en material sintético puede ser encontrado en los tramos del Oriental con precios entre C$350 y C$450, pero los zapatos elaborados en cuero llegan hasta C$800.

Sin producto tricotextil

En los tramos del mercado Orienta también están escasos los uniformes escolares.

Los comerciantes confirmaron que las camisetas, camisolas y camisolines están escasas, porque los mayoristas no están abasteciendo del producto desde diciembre. Dicen que no han podido adquirirlos en las fábricas.

Fanny López tiene 5 años de vender todos los productos que conforman el uniforme escolar para niños y jóvenes, pero este año tiene poco que ofrecer.

En el tramo de López, ubicado a pocas cuadras del sector de La Carioca, se ofrecen diferentes marcas de camisetas, pero las mejores están escasas.

Imara Cruz, quien tiene un tramo en el centro del mercado Oriental y vende uniformes desde hace 6 años, afirmó que los productos “están escasos”.