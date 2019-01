Diputada Azucena Castillo se mantiene en Comisión Económica del parlamento en Nicaragua

El plenario de la Asamblea Nacional aprobó este martes la integración de las 15 comisiones permanentes del Poder Legislativo, destacando la continuidad de la legisladora Haydee Azucena Castillo en la Comisión de Producción Economía y Presupuesto.

Castillo, quien es diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), no estaba incluida en la primera lista de integrantes de la Comisión Económica que se divulgó el pasado lunes, provocando que el jefe de la bancada del PLC solicitara a la directiva parlamentaria que corrigiera el listado antes de ser aprobado este martes.

“La bancada del PLC desde un inicio había pedido por escrito que la diputada Castillo continuara en la Comisión Económica, nos extrañó que en una primera lista no la pusieran, por eso solicitamos que se hiciera la corrección, tal como sucedió y ella continúa en dicha comisión”, indicó Jimmy Blandón, jefe de la bancada del PLC.

En los últimos dos años, Castillo ha venido debatiendo y presentando votos razonados en contra de posiciones planteadas por los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sobre todo en los temas económicos, de financiamiento o préstamos para el país y sobre el enfoque y uso de los recursos en el Presupuesto General de la República.

“Mi experiencia está en el sector económico, productivo, comercial y en los canales de financiamientos para la producción, así como en los tratados de libre comercio, entonces, es en la Comisión Económica donde puedo seguir haciendo mi mejor aporte, aunque eso implique que haga observaciones o críticas a las políticas del gobierno, lo que a muchos no les gusta”, consideró Castillo.

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez se mantiene como presidente de la Comisión Económica.

Las comisiones permanentes de la Asamblea son 15 en total y 13 ellas estarán presididas por diputados oficialistas del FSLN.

La presidencia de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios la ejercerá Pedro Joaquín Treminio, un legislador de la nueva bancada Unidad Liberal (UL).

Byron Jerez, como miembro de la UL, encabezará la Comisión de Asuntos laborales.

El PLC no tendrá cargos de presidentes ni de vicepresidentes por un acuerdo interno entre los diputados de este partido, explicó Jimmy Blandón.

“Tener la presidencia de una comisión de todas maneras no sirve de mucho, porque los diputados sandinistas como son mayoría, no atienden los llamados ni propuestas de trabajo que alguien de otro partido les hace, así que se decidió no asumir esos cargos de dirección”, indicó Blandón.

Cada diputado tiene derecho a pertenecer a dos comisiones en el parlamento nicaragüense y cada comisión puede estar integrada por una cantidad de 12 a 14 diputados.