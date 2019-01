En la primera semana de venta del sticker de rodamiento 2019, impuesto que debe ser pagado por los propietarios de automotores, las ocho ventanillas habilitadas en la Alcaldía de Managua están más concurridas que en 2018.

Los encargados de mantener el orden en las filas de la venta de sticker estiman que están llegando unas 1,500 personas diariamente.

Eduardo Gaitán, director de Recaudación de la Alcaldía de Managua, declaró a medios oficiales que para este 2019 se espera vender unos 250,000 sticker de rodamiento en los primeros tres meses del año, que es el período establecido para comprarlo sin multas.

Álvaro López, quien desde hace 2 años tiene una motocicleta, llegó hasta la municipalidad para adquirir su calcomanía de rodamiento, pero aseguró que para la misma fecha en 2018 las ventanillas estaban vacías.

“Yo acostumbro a venir en los primeros días para no encontrar lleno, porque no me gusta hacer esas largas filas que normalmente se dan, pero en esta ocasión ya hay fila, la gente decidió venir antes y no dejarse agarrar la tarde”, apuntó López, mientras revisaba sus documentos.

Continúan procesos lentos

Sin embargo, en este 2019, el proceso para la venta de sticker continúa siendo lento, igual que el año pasado.

Ana Alfaro, quien llegó desde las 10:00 a.m. hasta la Alcaldía de Managua para tramitar una calcomanía de rodamiento de motocicleta, afirmó que tardó una hora con 30 minutos el poder adquirir el sticker.

No obstante, Alfaro resaltó que cuanto le tocó su turno de comprar el sticker, solo tardó cinco minutos el proceso de registro y entrega.

La ciudadana apuntó que los requisitos que le pidieron siguen siendo los mismos que en 2018: fotocopia de cédula de identidad y circulación del vehículo.

Precios se mantienen

Los precios del impuesto de rodamiento, que se están cobrando en los diferentes distrititos, oficinas de Servigob y municipalidades del país, continúan siendo los mismos que en 2018.

Las alcaldías ofertan 13 categorías de sticker en las que los precios varían de los C$50 las motocicletas a C$1,000 los camiones de más de 12 toneladas.

En 2018, las 13 categorías de sticker de rodamiento permitieron a la Alcaldía de Managua una recaudación de C$27.5 millones. En esa fecha, la categoría más demandada fueron los vehículos livianos y las motocicletas. En total, en 2018, se colocó unos 80,000 sticker de rodamiento de motos.

Los propietarios de automotores tienen, según la Ley 856 de Regulación del Régimen Vehicular, los primeros tres meses de cada año para comprar su sticker de rodamiento, pues, al vencer este plazo los agentes de tránsito de la policía podrían multarlos con C$100.