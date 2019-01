El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís Cerda, afirmó al diario La Nación de Costa Rica que su renuncia fue una decisión personal pensada durante los 9 meses de crisis, y negó que haya existido presión de por medio de países como EE. UU. “Esa es una campaña de redes sociales”, respondió a la pregunta si negoció algún beneficio con EE. UU. para renunciar y luego denunciar la represión en Nicaragua, según la entrevista al diario tico.

“(La renuncia) pensé hacerla dentro de Nicaragua, pero podría haber significado medidas (en mi contra) de naturaleza no sé si por lo menos carcelaria, porque nadie lo había dicho entre nosotros dentro de las filas del sandinismo. Nadie había señalado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Sí se había dicho por parte de organismos internacionales", dijo el magistrado a La Nación.

Solís era considerado el operador político del presidente Daniel Ortega dentro de la Corte. “Seguía siendo magistrado, seguía siendo sandinista, aunque no ejercía digamos cargos políticos dentro del partido”, expresó Solís, quien reiteró que los juicios contra opositores en Nicaragua son manejados desde la presidencia de Ortega.

Arrepentido

El exmagistrado dice sentirse arrepentido de haber emitido la resolución judicial del 2009 que permitió la reelección de Ortega en el 2011, pero sostiene que la Corte Suprema no tiene autoridad sobre los actuales juicios contra protestantes.

“Hasta ahora no siento que exista una complicidad activa, al menos de parte del Poder Judicial, de los magistrados. Estos son juicios políticos que se están llevando desde la Presidencia de la República, desde la Fiscalía. Cada juez puede o no dictar la sentencia que corresponda, los tribunales de apelaciones pueden reformarla, aquí no se ha terminado”, dijo Solís a La Nación.

“Son juicios políticos ¿Por qué son juicios políticos? Porque lo que hubo fue una situación del orden político, efectivamente hubo una rebelión de la población y el juicio político entonces te lleva o ha llevado en la historia de Nicaragua a distintas soluciones", explicó.

Añadió que el Poder Judicial mantuvo la narrativa oficial del presidente Daniel Ortega y por la vicepresidenta Rosario Murillo, del intento de golpe de Estado, pero Solís volvió a descartar esto.

Sin embargo, sostiene que también hay opositores que cometieron delitos contra sandinistas y policías. “Es obvio que en el caso de los juicios a los presos políticos sí había una serie de acusaciones de terrorismo hasta de los tranques y una serie de hechos fueron calificados como delitos por distintos jueces, algunos pudieron serlo porque hubo muertos del lado sandinista y de la policía”.

“Es cierto que la mayoría de los muertos fueron del otro lado, pero también fueron de este y está pendiente la investigación de la mayoría de los muertos de este sector, pero digamos que lo que prevaleció fue una percepción política que había un golpe de Estado y que había que cerrar filas a favor del Frente Sandinista”, declaró.

Derecho y democracia

Sobre el retroceso en materia de derechos civiles, el exmagistrado argumentó a los periodistas de La Nación que “no puedo ser absoluto en cuanto al derecho de libertad de expresión, pero algunos periodistas están en el exilio, otros detenidos, uno muerto. La libertad de prensa está funcionando al mínimo en Nicaragua, no es un derecho que exista”, expuso.