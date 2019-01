Giran orden judicial para ver a Miguel Mora y a Lucía Pineda

El juez Sexto de Distrito de lo Penal de Audiencias, Henry Morales, giró oficio para que el director del Canal 100%Noticias, Miguel Mora Barberena, y la jefa de prensa de ese mismo medio, Lucía Pineda Ubau, reciban visita de sus familiares.

Los familiares señalaron que esperan que se cumpla la orden judicial también hecha llegar a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

“Confiamos en Dios y damos gracias a él. Este jueves se cumplieron 28 días desde que Miguel fue detenido y todos los martes de visita en la DAJ, desde las 5:00 a.m., cuando uno debe anotarse, he tenido la esperanza en que me permitieran la visita y por eso nunca he faltado”, expresó Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora.

Agregó que siempre que tratan de ver a Mora, los oficiales de la entrada les dicen que necesitan una orden para poder hacerlo y esperan que ahora se cumpla este derecho.

Miguel Mora, director del Canal 100%Noticias y su jefa de prensa, Lucía Pineda, fueron detenidos el pasado 21 de diciembre tras un allanamiento policial en las instalaciones del medio de comunicación, el cual también fue cerrado y permanece tomado por policías.

Desde entonces hay un férreo hermetismo de la dirección de la DAJ, impidiendo el acceso y comunicación con sus familiares.

Un derecho

Alejandro Ubau, tío de Pineda, comentó que es una lástima tener que recurrir a una orden judicial para verlos, cuando es un derecho al que tiene todo detenido.

“Esperamos que se cumpla la orden, tal como ocurre en todo país civilizado y respetuoso de las leyes”, comentó Ubau.

Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y representante de los detenidos, fue quien hizo la solicitud al judicial, la que fue aceptada, e instó a los familiares que verifiquen si la DAJ acatará o no la orden del juez.

Montenegro señaló que si bien constitucionalmente las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento, esto ha quedado al arbitrio del Ministerio de Gobernación y la Policía si cumplen o no las órdenes del Poder Judicial.

El director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, señaló que desgraciadamente, desde antes de la crisis política en Nicaragua, las autoridades de la Policía y del Ministerio de Gobernación han hecho caso omiso a la autoridad superior, sin existir castigo por violentar la Constitución.

Según Carmona, este tipo de situaciones ha devenido en el rompimiento del estado de derecho, afectando la institucionalidad y en la violación de los derechos ciudadanos.