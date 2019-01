Solís: “La salida pasa por un adelanto de elecciones”

El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís Cerda, quien hace una semana renunció al cargo y denunció al Gobierno de Nicaragua, expresó: “Hay muchas cabezas calientes en Nicaragua que pueden querer venir a Costa Rica a hacer alguna acción contra mi vida”.

En las últimas declaraciones brindadas a la agencia de noticias France Presse (AFP), el exmilitante del gobernante Frente Sandinista (FSLN) reveló que entre las propuestas que hizo al Gobierno para resolver la crisis, está el adelantar las elecciones, reformar la Constitución y la Ley Electoral, y crear un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) y una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“La salida pasa por un adelanto de las elecciones, el país no aguanta 3 años más en esta situación”, destacó.

“Creo que mi renuncia fue una reflexión fuerte, una especie de campanazo a quienes hemos estado tantos años dentro del sandinismo y que tenemos conciencia de que el país tiene que cambiar, que tiene que haber un acuerdo político nacional con mediadores internacionales”, declaró Solís a la AFP.

Desde que se conoció la carta de renuncia de Solís, el pasado 10 de enero, este ha brindado entrevistas a Radio Francia Internacional, The New York Times, el diario costarricense La Nación y la agencia AFP.

Ha hecho énfasis en que está arrepentido de haber emitido la resolución judicial en el año 2009 que permitió la reelección del presidente Daniel Ortega en el 2011, y que aún lo mantiene en el poder.

Por tanto, sugirió que en la nueva Nicaragua que va a surgir de la crisis, no haya reelección. “Al haber reelecciones, las personas se aferran cada vez más al poder y no quieren dejarlo”, enfatizó.

Dijo que las libertades y los derechos ciudadanos deben volver a ser respetados y plantea la necesidad de suprimir a los grupos armados, para garantizar elecciones pacíficas.

Lo que pensó

Hablando para el diario La Nación, de Costa Rica, Rafael Solís declaró que primero pensó renunciar estando en Nicaragua, pero tuvo temor de que lo encarcelaran por denunciar el “uso irracional de la fuerza” de la Policía contra los protestantes antigubernamentales.

“Podría haber significado medidas (en mi contra), no sé si por lo menos de naturaleza carcelaria, porque nadie lo había dicho entre nosotros dentro de las filas del sandinismo. Nadie había señalado el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Sí se había dicho por parte de organismos internacionales", comentó el exmagistrado.

Solís manifestó que también teme por la vida de su familia.

La otra vía

En la entrevista con Radio Francia Internacional destacó que en Nicaragua se puede llegar a situaciones de violencia como una “guerra civil”, debido a la falta de voluntad del Gobierno por dialogar, algo que también expresó en su carta de renuncia.

“Creo que con el tiempo se va a ir fortaleciendo la otra vía, que nadie quiere para el país: la que tuvimos que usar hace 40 años para sacar a Somoza, la vía armada. Cuanto más se cierran las puertas para la vía pacífica, se abren más para la vía armada”, dijo a la emisora europea.

Sobre la posibilidad de que el gobierno de Daniel Ortega acepte una mediación internacional, para lograr un acuerdo nacional, Solís dijo que “tal vez más presión internacional y la descomposición económica del país son factores que lo pueden hacer pensar que tiene que dialogar y hacer concesiones”.

Al diario estadounidense The New York Times, Rafael Solís le dijo que apoyó la idea de un segundo período presidencial de Daniel Ortega (5 años), porque está permitido en muchos lugares, pero “el tercer período fue el preocupante… No pensé que llevaría a la nación a eso. Nunca lo imaginé”.