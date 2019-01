Esposa de Miguel Mora podrá verlo el martes en El Chipote

Véronica Chávez, esposa de Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, quien permanece detenido desde el pasado 21 de diciembre durante un operativo de allanamiento policial a este medio informativo, anunció que el próximo martes le permitirán ver al periodista.

“Hoy fuimos como todos los días. Primero nos dijeron que no sabían del permiso, y que si no estaba tendríamos que ir a traer el documento. Pero fueron a consultar y dijeron que sí, ya les había llegado”, indicó Chávez al ser consultada este viernes.

No obstante, dijo que los agentes del portón de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Chipote, le dijeron que será hasta el próximo martes que podrá visitar de manera formal a su esposo.

Chávez explicó que esto significa que la DAJ ya se dio por enterada del permiso emitido por el juez Sexto de Distrito de lo Penal de Audiencias, Henry Morales, para que familiares puedan visitar a los periodistas privados de libertad Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau.

La periodista indicó que entiende que la medida judicial es válida también para que familiares de la periodista Lucía Pineda Ubau puedan visitarla en la prisión.

“Cuando se lo llevaron y le dieron el golpe en la cara me quedé preocupada. Ahora podré verificar cómo está de salud, si le han entregado los alimentos y si no, pues llevarle”, dijo Chávez.

Por parte de Pineda Ubau, quien averiguó fue el primo de la periodista Alejandro Ubau, que igualmente podrá verla la próxima semana.

“Entre tantas dificultades, finalmente algo positivo”, manifestó Ubau.

Por su parte Chávez expresó el jueves que “confiamos en Dios y damos gracias a él. Este viernes se cumplen 29 días desde que Miguel fue detenido y todos los martes de visita en la DAJ, desde las 5:00 a.m., cuando uno debe anotarse, he tenido la esperanza de que me permitieran visitarlo, pero no me han permitido verlo, pero eso nunca he faltado”, expresó Chávez.

Agregó que siempre que tratan de ver a Mora, los oficiales de la entrada les dicen que necesitan una orden para poder hacerlo y esperan que ahora se cumpla este derecho.

¿Perodistas duermen en el suelo?

Julio Montenegro, defensor de los procesados, dijo que tanto Verónica Chávez como el primo de Lucía Pineda, Noel Ubau, confirmaron que la DAJ permitirá la visita para el próximo martes, al igual que cualquier visita normal.

"Este fue un mandato del juez Henry Morales y dijeron que lo acatarán, sin embargo, estaremos pendientes ante cualquier anomalía", aseguró Montenegro.

El abogado señaló que han tenido información de que ambos periodistas están durmiendo en el suelo y a pesar de que diariamente los familiares les llevan alimentación, estos se la han entregado de manera alterna.

"Esas situaciones las vamos a verificar con ellos el próximo viernes 25 de enero, que es el día de la audiencia", afirmó Montenegro.

Mora y Ubau, periodistas del canal 100% Noticias, son acusados de promover el odio y de conspirar para promover actos terroristas en contra del gobierno de Nicaragua.