Ex coordinador de movimiento anticanal es retenido tres horas por fotografiar a policías

Octavio Ortega Arana, ex coordinador, del movimiento anticanal del departamento de Rivas, denunció que la noche del jueves permaneció retenido durante tres horas, por fotografiar a agentes policiales que circulaban en una camioneta.

Según Ortega, a las 6:15 pm se encontraba en su casa de habitación, localizada frete al costado oeste de la escuela especial de Rivas y en ese instante decidió fotografiar a un grupo de agentes policiales que circulaban en una camioneta.

“Y cuando uno de ellos miró que les estaba tomando fotos con mi celular, procedieron a detenerme”, explicó el opositor rivense.

Dijo que los oficiales de la policía lo esposaron y de inmediato lo trasladaron a la unidad policial de esta ciudad, donde permaneció hasta las 9:15 pm en el área del parqueo interno de la institución.

“Ellos me tuvieron tres horas sentado sobre el adoquín del área del parqueo, y aunque me fotografiaron, no me interrogaron ni me golpearon, pero un oficial de piel clara me ofendió y me gritaba que era uno de los tranqueros y que tenían lista una camioneta para trasladarme a EL Chipote, en Managua”, relató.

De acuerdo con Ortega, él fue dejado en libertad, cuando el Comisionado Mayor Yuri Valle salió de una reunión y preguntó a los policías por qué lo tenían retenido.

“Ellos le respondieron que era por haberles tomando fotografías, y luego el comisionado Valle les dijo que me dejaran ir”, explicó Ortega, tras explicar que él decidió tomar las fotos porque constantemente los oficiales llegan a estacionarse frente a su casa.

Ortega fue uno de los que se mantuvo al frente de las marchas y protestas que se realizaron en Rivas y la isla de Ometepe, en contra del proyecto del canal inter oceánico que planeaba construir el gobierno de Nicaragua.