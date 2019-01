José Saúl Fonseca, de 52 años, hermano de manifestante preso y reconocido líder campesino Lener Fonseca, fue detenido la noche de este sábado cuando se encontraba en una pulpería en Acoyapa, Chontales, denunciaron sus familiares que están en el exilio.

Los parientes de Fonseca indicaron que el hombre fue llevado por agentes de la Policía, guiados por grupos armados no identificados, a eso de las 7:10 p.m, con rumbo a la estación policial de Acoyapa, cuando estaba a tan solo 100 metros de su casa de habitación.

La familia que está en Nicaragua ha consultado a la Policía los motivos de la detención, pero se han limitado a decirles que está detenido por una investigación.

José Saúl Fonseca es un jornalero reconocido en Chontales, ya que fue parte de la Resistencia Nicaragüense. De acuerdo con su familia, el campesino solo participó de cuatro caravanas organizadas por los grupos azul y blanco, realizadas en esa zona.

La familia de Fonseca señaló que, por la participación de José Saúl Fonseca en las protestas, comenzaron a recibir amenazas de simpatizantes del Gobierno, pero que él insistía en seguir en Nicaragua para apoyar a su hermano detenido.

Esta es la segunda ocasión que la familia Fonseca exige libertad, pues el hermano de José Saúl, Lener Fonseca, miembro del Movimiento Campesino Anticanal y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, organización que fue parte del Diálogo Nacional con el Gobierno, está encarcelado desde el 14 de noviembre de 2018.

Los parientes de los hermanos Fonseca, que se vieron obligados a exiliarse, demandaron la libertad inmediata de ambos campesinos, pues afirman que “no son criminales, no le han hecho mal a nadie y que no pueden seguirse cometiendo en Nicaragua detenciones arbitrarias a gente que es inocente, que no ha cometido delito alguno. Capturan a inocentes y los asesinos gozan de libertad”.