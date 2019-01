Las 15 frases más importantes de los eurodiputados en Nicaragua

“No creemos en la versión del gobierno de un golpe de Estado. La represión de las protestas fue desmedida y desproporcionada”. (Ramón Jáuregui, del PSOE)

“El derecho a la reunión y a las manifestaciones están prohibidas. Los procesos penales contra manifestantes no gozan de garantías. El periodista Miguel Mora, llevaba más de 30 días sin ver el sol y nos pidió una Biblia”. (Ramón Jáuregui, del PSOE)

“No podemos admitir que gente que han venido a vernos no hayan podido salir por la puerta del hotel sin ser perseguidos y asediados por las autoridades. La población demanda más libertad y democracia. Nicaragua vive una grave crisis de democracia y estado de derecho”. (Ramón Jáuregui, del PSOE).

“Se está fracturando el país, las familias, los amigos. Nicaragua necesita un diálogo interno urgente para negociar las condiciones de la democracia y reformas electorales necesarias y creíbles para garantizar la decisión de la población”. (Ramón Jáuregui, del PSOE, España)

“El gobierno debe liberar a los presos políticos, cesar las limitaciones a las libertades y el acoso a los líderes sociales y que permita la vuelta al país de las organizaciones de derechos humanos internacionales”. (Stelios Kouloglou, del GUE/NGL, Grecia)

“Si la situación no cambia, muchas voces se sumarán a que Nicaragua no sea admitida más en el Acuerdo de Asociación (Ada), con la Unión Europea”. (Stelios Kouloglou, del GUE/NGL, Grecia)

“Estamos impresionados por el alto nivel de patriotismo y valor cívico de los nicaragüenses”. (Ramón Jáuregui, del PSOE, España)

“Hay que contemplar un diálogo sin tantas expectativas mediáticas”. (Ramón Jáuregui, del PSOE, España)

“La fecha de las elecciones las fija el pueblo nicaragüense pero más importante que una fecha, es imprescindible reformar el sistema electoral para garantizar comicios justos y transparentes”. (Ramón Jáuregui, del PSOE, España)

“No debemos hacer tanta insistencia en los hechos del pasado, lo importante es hacer gestos reconciliatorios”. (Ramón Jáuregui, del PSOE, España)

“La democracia no es fotografía del instante, sino el respeto absoluto a los derechos humanos, si no existe eso, lo que tenemos es un teatro”. (Javier Nart, del ALDE, España)

“La solución es una solución entre hermanos nicaragüenses. Yo me jugué la vida en el frente sur en el año 1979. Los que dirigen un país deben saber que el poder no es el fin, el poder es el medio para que el pueblo pueda tener una vida mejor. Negando al otro, vencerán pero no convencerán”. (Javier Nart, del ALDE, España)

“No hay socialismo sin democracia y sin libertad de prensa y con presos políticos. La idea de un golpe de estado no tiene ninguna base lógica. No es posible que en Nicaragua los terroristas sean más de los que tiene le estado islámico, Siria e Irák juntos”. (Gabriel Mato, del PPE, España)

“Queremos ayudar al país en la reconstrucción de su democracia y debemos empezar con la liberación de los presos políticos y de los periodistas”. (Javier Nart, del ALDE, España)

“Venimos de estar con el presidente Daniel Ortega y la vice presidenta Rosario Murillo, y los diputados le hemos pedido especialmente, esta idea de si los presos que están en sumarios por delitos de libertades, que esperen el juicio casa por cárcel, y hemos hallado buena receptividad por parte de ellos”. (Ramón Jáuregui, del PSOE, España)