Especialista recomienda terapias grupales a víctimas de crisis en Nicaragua

Una especialista recomendó la atención más especializada a quienes han sufrido lesiones físicas y emocionales durante la crisis en Nicaragua, que ha dejado a más de 300 personas sin vida, de acuerdo con organismos internacionales.

Cada una de estas familias ha sido trastocada y experimentan diferentes emociones: rencor, tristeza, incapacidad para superar la situación, por mencionar algunas. Por ello, a juicio de una especialista consultada, hay una serie de acciones fundamentales para poder sobrellevar y superar esta etapa crítica.

La psiquiatra Gioconda Cajina explica que con los duelos originados por experiencias violentas, como es el caso de lo que se ha experimentado en los últimos meses en Nicaragua, se corre el riesgo de “quedarse congelados”.

“Si una persona se queda estancada en su historia como víctima no pasa ese capítulo, se desarrolla un duelo no resuelto”, afirma Cajina.

¿Cómo ir superando el duelo?

La especialista dice que uno de los primeros pasos es aceptar la partida del familiar.

“La persona tiene que asumir para que ese trauma no quiebre su existencia, o sea te va a cambiar mucho los planes de tu vida, pero no a quebrarte totalmente tu existencia porque entonces ya no tendríamos una, sino dos víctimas”, señala Cajina.

Planteó la creación de redes de apoyo emocional como un paso fundamental, estas pueden estar integradas por familiares, amigos o incluso personas que han experimentado una situación similar, también está la asesoría de un profesional de la psicología.

“Este proceso se hace mejor de manera colectiva y son de enorme apoyo porque se recibe de alguien que me puede comprender, de alguien que ha sentido lo que yo experimenté”, indica Cajina.

En las terapias colectivas el principal objetivo es apoyarse para disminuir los episodios de ansiedad o depresión, padecimientos físicos, estimular la esperanza y enfrentar el duelo.

La especialista es enfática en señalar que una persona que está experimentando un duelo familiar no debe consumir psicofármacos para sentirse mejor o para conciliar el sueño, ya que esto podría generar una dependencia.

“Las pastillas solo van a contribuir a la negación de la realidad, a la cronificación de un duelo no resuelto que va a ser depresión, ansiedad crónica y dependencia de cualquier fármaco”, explica la psiquiatra.

Reparación a las víctimas

Por otro lado, en el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) se plantea un capítulo en el cual se explica el impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos sufridas desde el 18 de abril de 2018.

De acuerdo con el documento, durante el periodo que los especialistas investigaron los hechos de violencia registrados en el país “el GIEI realizó 23 talleres y reuniones informativas sobre el derecho a la reparación, en los cuales 410 personas afectadas aportaron medidas que, desde su punto de vista, son fundamentales para un proceso de reparación”, señala el documento.

Además, el informe indica que debido a que en el país hay una fuerte tradición de familia extendida (tíos, abuelos, primos, padres) que conviven en la misma casa o en terrenos cercanos, “la extensión del daño de las muertes, heridas graves y otras violaciones a derechos humanos es muy significativo”.

“Tomando en cuenta la extensión de la población de Nicaragua –en la que es frecuente que las personas de un municipio o barrio se conozcan–, la ausencia de personas fallecidas, detenidas o desplazadas es sentida también de manera comunitaria por vecinos y otras personas cercanas, lo que implica un mayor impacto de las acciones represivas”, argumenta el informe.

En el documento también se explican los elementos que deben implementarse para lograr la reparación de daños a las víctimas de la represión, a través del Plan Integral de Reparaciones (PIR).

Dicho plan contempla el reconocimiento público y administrativo de la condición de víctimas a quienes sufrieron la violación de sus derechos humanos durante los hechos de violencia en las protestas antigubernamentales.

También llama a contribuir a la recuperación moral, mental y física de las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas; y reparar los daños económicos y sociales a las personas, las familias y las comunidades víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas.

En este sentido, el reporte explica que “se considerarán víctimas para efectos del programa de reparaciones económicas al núcleo familiar de las personas asesinadas o desaparecidas; al sobreviviente y núcleo familiar de las personas que sufrieron detención arbitraria y secuestro, que sufrieron violencia sexual y tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que derivan en situaciones de discapacidades mentales o físicas permanentes o totales, parcia­les o temporales; al niño o niña que naciera producto de una violación sexual”.

El establecimiento de pensiones mensuales vitalicias para los ascendentes dependientes de la víctima primaria; y una pensión mensual en caso que hubiera hijos menores de edad se establecen como parte de este plan. En el caso de quienes fueron detenidos arbitrariamente el GIEI plantea una indemnización.

Es importante señalar que todo el contacto de los expertos con las víctimas y los familiares fue realizado durante la continua­ción de graves violaciones a los derechos humanos, en un contexto de fuerte represión, como fue reflejado anteriormente en este informe.

Además, los encuentros con las víctimas, familiares y organizaciones fueron realizados bajo el miedo de las personas de sufrir persecución, ser detenidas, torturadas o muertas. Más allá de traer innumerables dificultades al desarrollo del trabajo, la continuidad de las violaciones significa un proceso constante de revictimización: la gravedad y la persistencia de los hechos a lo largo de los meses hacen que los daños tengan amplitud y se perpetúen en el tiempo, pero con este dato no solamente habla de la dimensión de las violaciones en Nicaragua, sino también la fuerza de la resistencia de los nicaragüenses.