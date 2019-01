Eurodiputados urgen "diálogo" en Nicaragua, pero sin protestantes presos

Una misión de Eurodiputados consideró el sábado que Nicaragua necesita con urgencia de un diálogo, pero para instalarlo es imprescindible que se libere a los protestantes presos y que el Estado respete los derechos fundamentales y garantice elecciones transparentes.

Esa es la propuesta divulgada por la delegación del Parlamento Europeo (UE) que visitó Nicaragua y que descartó un intento de golpe de Estado, como lo ha dicho el gobierno.

En conferencia de prensa, la delegación europea pidió al gobierno que cesen las limitaciones a las libertades y el acoso a los líderes sociales que ejercen derechos y libertades fundamentales.

“Tres libertades fundamentales: la expresión, la reunión y la manifestación están seriamente restringidas o inclusive prohibidas y en todo caso limitadas para muchos”, afirmó eleurodiputado por el Partido Socialista Obrero Español, Ramón Jáuregui, jefe de la misión de la UE.

Agregó que hay un número importante de presos por la falta de esos derechos.

“Los procesos judiciales no gozan de las garantías procesales y penales suficientes. Las condiciones carcelarias no son adecuadas”, especificó Jáuregui.

Pidió al gobierno que facilite el diálogo con tres gestos que son imprescindibles: en primer lugar la libertad provisional de los sometidos a juicio y asegure que quienes han recibido una sentencia, sean puestos en libertad con casa por cárcel, lo cual no es contrario al ordenamiento jurídico nacional.

“Esta mínima condición de libertad de movimiento, de reuniones, de expresión es condición para un proceso de negociación como el que estamos reclamando”, dijo el diplomático, indicando que en tercer lugar otro elemento importante es el regreso al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, además del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, que son elementos nucleares en la credibilidad internacional.

Para Jáuregui el gobierno cometió un error al expulsarlos o despojando a organizaciones de su personalidad jurídica (en el caso de los organismos nacionales Cenidh, CINCO y otras), y reconoció como valederos los informes que la CIDH y otras organizaciones internacionales han venido haciendo públicos a nivel internacional.

GRAVE CRISIS DE DEMOCRACIA

En su informe de visita a Nicaragua, la delegación valoró que la sociedad nicaragüense vive una grave crisis de democracia y de Estado de Derecho, de libertades y derechos humanos, por lo cual necesita un diálogo interno urgente, recuperando el encuentro entre gobierno y oposición.

“Recomendamos la ayuda internacional en ese proceso. Recomendamos centrar la negociación sobre todo en las reformas necesarias (en materia electoral) para que la decisión del pueblo sea respetada y por tanto que la democracia sea segura y creíble”, añadió Jáuregui.

Dijo que la UE tiene un compromiso de ayudar a este país en la construcción del Estado de Derecho y en la credibilidad de sistema electoral, que es la única vía para resolver la crisis.

Reconocen en Nicaragua una grave crisis política, con una polarización y extremismo que avanza peligrosamente, lo cual está fracturando a la nación.

Sin embargo, algo particular fue que los movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil y partidos de oposición, expresaron su deseo de únicamente defender sus ideas a través de la paz, lo que les pareció extraordinaria la voluntad de paz en el ejercicio del legítimo derecho a la oposición política.

“Pero los riesgos de una guerra interna no son despreciables. No lo digo yo, sino lo dijo en una carta el señor (Rafael) Solís (quien recientemente puso su renuncia en la Corte Suprema de Justicia), que me parece una voz autorizada en este respecto. Hay un pasado demasiado bélico y hay un crecimiento del odio, y eso es crisis”, afirmó el representante de la delegación diplomática, señalando además que Nicaragua tiene problemas económicos en un horizonte político inestable y conflictivo, lo cual acrecentará la problemática.

Sobre su interpretación de los acontecimientos que iniciaron en abril del 2018, se encontraron con dos versiones antagónicas. En el caso del gobierno, sus interlocutores oficiales insisten en un golpe de Estado violento, actos terroristas y sobre todo una agresión externa.

Pero los eurodiputados afirmaron no creer en esa hipótesis ya que les parece especulativa y partidista.

“No está sustentada con ninguna prueba. Por el contrario, nuestra versión coincide con lo que la mayoría de los organismos internacionales han explicitado en documentos incuestionables”, alegó Jáuregui.

Jáuregui aclaró que ellos no vinieron a Nicaragua a intervenir, ni a demandar respuestas, sino a contribuir con sus valoraciones a que los diferentes actores del país encuentren una salida y lleguen a una solución porque la única respuesta a la crisis es de los nicaragüenses.

GOBIERNO RECEPTIVO

Destacó que por parte del gobierno nicaragüense tuvieron total apertura e ingresaron al penal de mujeres La Esperanza y La Modelo, además de que este sábado sostuvieron una reunión con el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes fueron muy receptivos a lo propuesto por la delegación, sin embargo, no plantearon ningún compromiso.

“Venimos de estar con el presidente Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo y hemos planteado abiertamente nuestros puntos de vista. Hemos tenido una conversación muy franca y sincera y los diputados europeos le hemos explicado lo que pensamos. Le hemos pedido la idea que si los presos que están en sumarios que están, no más que por delitos de libertades (de expresión y manifestación), que esperen casa por cárcel y no ha sido nada insensible. Nos parecería (la libertad de estos) un gesto extraordinario. Sólo si consiguiéramos esto nos daríamos por satisfechos”, comentó Jáuregui.

El representante de la delegación mencionó que no había pretensión de acuerdos en concreto luego de esa reunión y que solo se les permitió exponer lo que observaron durante la visita a Nicaragua.

Explicó que por prudencia no han fijado un plazo para restablecer el diálogo, ya que su misión era principalmente exponer sus puntos de vista, pero no concretar tiempos a manera de amenaza, lo que no consideró lógico ni diplomático.

Pero señaló que es urgente encontrar una salida, porque el país necesita reconducir la situación con prontitud.

Consideró que de no haber una modificación de la situación que ha incrementado de diciembre a esta fecha (según sus apreciaciones), con medios de comunicación en particular, con periodistas en concreto y con líderes sociales también, habrá repercusiones.

“Lo hemos visto (el acoso) ante nosotros, con las personas que han venido a vernos. Si esto sigue así, si no hay cambio en esta situación, lógicamente la Unión Europea adoptará medidas, que no ha determinado”, comentó Jáuregui,

Recordó que la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, hace una semana anunció en nombre de todos los países de la Unión Europea que aplicarán las medidas políticas oportunas, lo que incluye posibilidad de sanciones.

Al regreso a sus países, Jáuregui dijo que la delegación actualizará posiciones en el Parlamento Europeo y se pretende tener una resolución a más tardar en abril de este año, en la que se planteará su política con relación a Nicaragua.

LA LIBERTAD DE PRENSA

La misión del Parlamento Europeo alertó sobre el peligro de la libertad de prensa partiendo de que los periodistas operan en un entorno cada vez más hostil, y está latente la amenaza sobre los medios de comunicación independientes.

Jáuregui afirmó que la violencia ejercida contra los hombres y mujeres de prensa se enmarca en la grave crisis de democracia y de Estado de Derecho, la columna vertebral en cualquier país del mundo.

“El derecho a la información está en peligro (…) Todos los ciudadanos tienen derecho a la información y a ser informados, es una regla elemental de la democracia”, enfatizó Jáuregui.

Como consecuencia de la crisis y la represión ejercida por el Gobierno, más de 50 periodistas han tenido que exiliarse particularmente en Costa Rica, España y Estados Unidos.

El más reciente, el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo del periodista Pedro Joaquín Chamorro y de la expresidente Violeta Barrios, quien dirige los programas de televisión Esta Semana, Esta Noche y el semanario Confidencial, confirmó que recurrió al exilio por las constantes “amenazas, espionaje e intimidación” en su contra.

“Demasiados periodistas detenidos, exiliados y amenazados, medios audiovisuales cerrados o allanados”, señaló el jefe de la misión diplomática que estuvo en el país durante cuatro días.

Jáuregui también reprochó la amenaza que persiste contra los medios de comunicación escritos del país, El Nuevo Diario y La Prensa, que semanas atrás denunciaron la retención de papel periódico en la Dirección General de Aduanas, lo que podría obligar a cerrar sus ediciones impresas.

“Periódicos en riesgo de poder publicar si no les permiten importar el papel o la tinta”, mencionó Jáuregui.

SE ENTREVISTAN CON PERIODISTAS

Durante su estadía, los eurodiputados visitaron la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote, donde se entrevistaron con los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes permanecen en prisión desde el pasado 21 de diciembre cuando fueron allanadas las instalaciones del Canal 100% Noticias.

Conocido por profesar el cristianismo, el director del Canal 100% Noticias, pidió a los eurodiputados que gestionaran la posibilidad de tener acceso a una biblia y por otro lado, ser trasladado a una celda con más luz.

El pasado martes, Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, logró verlo después de más de 30 días desde su detención, y el periodista aprovechó su visita para enviar un mensaje al pueblo nicaragüense.

"Sigan orando por Nicaragua. De Dios el cambio viene y nadie lo detiene. Sean fuertes", fue el mensaje que envió el periodista, quien siempre se ha mantenido creyendo que sucederá un cambio en el país, según sus principios cristianos.

Los eurodiputados abandonaron este mismo sábado Nicaragua con destino a Europa.