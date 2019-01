El Chipote, la cárcel que se traga las lágrimas

Sobre el foco permanente de gran potencia en la entrada de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, parpadeaba una luz amarilla que débilmente baña a las seis personas que a las 5:00 a.m. ya están con sus cédulas de identidad en mano para presentarlas al oficial de entrada. Quieren ser los primeros en la visita de los martes.

El viento frío de la madrugada aún sopla, haciendo que todos crucen los brazos. Algunos se acurrucan a la orilla de un pequeño canal que está sobre la vía principal que conecta con la DAJ, en un trecho asfaltado que se eleva hacia la loma.

Por mucho que uno trate de acostumbrarse, el duro concreto no se siente más cómodo.

Cerca del portón de entrada de la cárcel están unos cincuenta carteles de personas del partido de gobierno con las imágenes de agentes policiales fallecidos durante la crisis sociopolítica que estalló en abril del 2018.

A eso de las 5:40 a.m., el guardia de la entrada parece haberse despertado y bostezando pide las cédulas para los que están en ese momento. Pero quienes se han despertado primero, 15 o 20 minutos antes, son los grupos progobierno instalados en los toldos con el logo de la Alcaldía de Managua.

Esta gente pasa la noche allí y hace turnos. Se instalaron el sábado 21 de julio, durante una marcha sandinista. Estos desplazaron bajo amenazas de agresión a los miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que se mantenían allí para recibir denuncias y atender a los familiares de detenidos que permanecían en el lugar.

A partir de entonces, un grupo de aproximadamente 40 personas, que se autonombran familiares de los policía caídos, permanece en el lugar. Unos son más agresivos que otros, pero la orden es reprimir cualquier protesta o tomar cualquier cámara si se intenta hacer una fotografía o video; ya ha ocurrido, sin que las autoridades intervengan.

La doctora Karla Sequeira, directora del área de asesoría legal de la CPDH, dice que trataron de regresar a la entrada de El Chipote para seguir su labor de levantar denuncias, pero afirma que la gente progobierno es agresiva y algunos les blandían machetes, por lo cual tuvieron que desistir.

Cuando el maratonista Alejandro Vanegas fue liberado, la primera vez que fue capturado, declaró que bajó rápido de El Chipote porque fue amenazado de muerte por los supuestos familiares de policías en los toldos, y algunos de ellos manejaban armas de fuego y armas hechizas.

“Si te agarran te malmatan. Te rompen o te roban el celular o la cámara. No creás que la Policía intervendrá. Tienen mucha autoridad y carta blanca para hacer cualquier cosa. Una vez agarraron a golpes y casi voltean una camioneta porque la vieron sospechosa. El conductor de civil gritó que era policía y hasta que llegó una de las agentes de la entrada y verificó la identidad, fue que lo dejaron en paz”, advierte un familiar visitante, testigo del hecho, algo que otros a su lado también constatan.

Este día se mantuvieron tranquilos e incluso una mujer del grupo progobierno se compadeció de una anciana de 78 años que tenía a su hijo en detención y le llevó una silla para que se sentara. Le dijeron que podía estar a la orilla de los toldos de la Alcaldía de Managua, pero nadie más porque estaba terminantemente prohibido darle lugar los familiares de presos, dijo una agente policial del portón.

Una camioneta con banderitas rojinegras en el vidrio delantero entra, trae empaques de poroplás que contienen el desayuno, botellitas de gaseosas y jugos para los progobierno, quienes después de comer se van a sus casas, pero media hora después llegan en dos camionetas blancas gente que hará el turno de día.

La mitad del nuevo grupo queda en los toldos de los portones y la otra parte en una pequeña cancha al lado de la vía, en una parte más baja. Con ellos se mueven hombres con radiocomunicadores, bajo sus ropas se notan las pistolas automáticas. Van y vienen a pie por todo el sector. Otros se movilizan en motos.

Si sos familiar de un detenido “nuevo” te fotografían o te filman. Si ven un vehículo parqueado lo fotografían y lo filman.

Bajo esa vigilancia están los familiares, quienes en determinado momento tuvieron que retirarse a cuadra y media del portón porque eran intimidados y humillados. Aun en diciembre, los familiares debían subir hasta la hora prevista para entregar alimentos o para la visita, porque les gritaban, amenazaban y se burlaban bailando al ritmo de himnos partidarios.

En dúos llegan los familiares para la visita del martes, cargando bolsos de bramante, de tela y bolsas plásticas, y por aparte, el desayuno en mano para hacérselos pasar de inmediato, porque en El Chipote a quien no le llevan comida no come, la institución no sirve alimentos a los detenidos.

La paquetería es permitida solo los martes, los demás días solo ingresa comida, botellas de agua o jugo, excluyendo los energizantes, que están prohibidos. En el caso de los utensilios personales no se permite nada con filos cortantes, ni puntas.

A pesar que todos tienen derecho a visita, en realidad es un privilegio que está al arbitrio de los policías. Hay varias listas, en una nombran al detenido que “se portó mal”.

Un familiar puede pasar horas esperando para recibir al final la noticia que su ser querido no fue “cooperativo” y no tiene derecho a la visita.

Si reclamó por algo, no tiene visita.

Si en el portón el familiar hizo reclamos a los guardas, no le dan la visita.

Si el familiar no fue obediente, no tiene visita.

Si se aglomeran en la entrada, puede castigar a varios y no les dan la visita.

Si al momento de llamarlo el familiar no está de inmediato, se queda sin visita.

Una inspectora, que permanece en la puerta, grita groserías a los visitantes. Los pone a hacer fila y si alguien no está allí, lo trata de animal para abajo y sólo basta un telefonazo para cortarle la visita a algún detenido.

Hay que tomar en cuenta la incomodidad de la inclinación en la entrada, donde no hay árboles y la única forma de salvarse del sol es la sombra del vetusto letrero policial comido por el sol en la entrada de la DAJ, o una sombrilla.

La visita regular inicia a las 9:00 a.m., pero hay ocasiones que ingresa el primer grupo hasta las 11:00 a.m., suben en grupos de 10 personas.

Hay a quienes pueden estar desde las 5 o 6 de la mañana y hasta las 2:30 p.m. le avisan que no tendrán visita.

En ese mundo, los familiares forman amistades, se saludan y cuando llegan los “nuevos”, quienes ya tienen tiempo de estar ahí los instruyen.

En medio de la espera, uno se da cuenta de historias muy trágicas, pero algunos pueden esconder su dolor y logran sonreír, muchos no pueden ocultar la tristeza de su semblante, mientras otros se sumergen en oraciones.

El padre de uno de los detenidos es costarricense, el joven tiene doble nacionalidad, pero por esa condición no puede ser reclamado por el consulado del país vecino al sur de Nicaragua.

Una joven es de Matagalpa, su padre y sus dos hermanos están en El Chipote. Un padre leonés llega a ver a su hijo recientemente capturado, meses atrás tuvo que enterrar a su otro muchacho, quien recibió varios balazos en la cabeza durante las protestas. El que está preso es el único descendiente que le queda.

Pasadas las 10:00 a.m. llega una jovencita con una bolsa de comida en mano, que al llegar a los portones regresa hasta la calle principal y se sienta a la orilla de la vía para llorar.

“Ya pasaron las 48 horas y no he podido ver a mi papá. Es una equivocación, él no tiene que ver con nada de esto, es de afuera y se lo llevaron”, dice la muchacha sin dejar de llorar.

Comienza a bajar el sol y el potente foco se enciende, y la luz amarilla nuevamente comienza a tiritar.