Protestantes presas denuncian su situación a eurodiputados

Un total de once videos cortos de la visita de los eurodiputados a la cárcel de mujeres La Esperanza, en Nicaragua, han sido publicados en el canal de youtube de la eurodiputada Ana Gomes, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, del Parlamento Europeo.

En los videos se observa a varias manifestantes detenidas, como la comerciante Irlanda Jerez, quien asegura que le dieron agua con algún tipo de droga en El Chipote, y la estudiante de medicina de la UNAN León, Amaya Coppens, quien dijo que les niegan el ingreso de medicamentos.

Las imágenes revelan el estado de ánimo de la reclusas que han sido detenidas y enjuiciadas por participar en protestas en contra del gobierno de Nicaragua.

"Me dieron agua drogada"

“No he sido llevada a ninguna audiencia, fui secuestrada el 18 de julio de este año en Managua con un sinnúmero de paramilitares, policías, personas encapuchadas. Estuve en El Chipote 48 horas siendo investigada, me incriminaron terriblemente, allí no me llevaron comida, me dieron agua drogada. Fui drogada en El Chipote”, dijo Jerez a los eurodiputados.

Las reas vestían un traje azul, cantaron el Himno Nacional y luego hablaron con los eurodiputados.

“Vine a este lugar a las 9 de la noche y estoy aquí desde el 20 de julio, me acusan de robar, de extorsión y falsificar documentos. Únicamente he levantado mi voz y mi bandera, conocerán mi historia, como antes inclusive de comenzar esta causa que he luchado siempre en pro de los derechos humanos, de la vida y principalmente de mujeres. Estoy aquí con 10 mujeres más hace más de seis meses y varios días”, agregó Jerez.

“Nos alegra que estén acá, nos dimos cuenta hace unos días de la visita que tendrán y que hablarán con los señores que están inconstitucionalmente gobernando nuestro país y esperamos que la situación que se encuentra actualmente en Nicaragua podemos decir que es la situación más violenta, más de 500 personas asesinadas, miles de personas encarceladas, se encuentran personas desaparecidas, conocen mejor las estadísticas que nosotros que estamos acá”, continuó Jerez.

En los videos se observa a un grupo de reclusas agrupadas alrededor de una pequeña ventana que tiene un cedazo metálico y barrotes de hierro, y se escucha cuando un eurodiputado les pregunta a todas: ¿A cuánto tiempo las han condenado? Y varias empiezan a decir diferentes años de condena que les impuso el sistema judicial, las cuales van desde los 7, 20 y hasta 30 años de cárcel.

Las reas manifiestan a los eurodiputados que han sido condenadas por los delitos de terrorismo, secuestro, entorpecimiento de servicios, tenencia ilegal de armas, entre otros.

En uno de los videos de 24 segundos se observa a la comerciante Irlanda Jerez, quien con el brazo en alto dice: “Viva Nicaragua libre”, y el resto de sus compañeras de celda responde "viva" y luego aplauden.

"Aquí hay mujeres y hombres guerreros y valientes que levantaremos siempre nuestra voz... en este lugar aquí hemos sido reprimidas, no hemos tenido atención médica, pésima. Estuve cinco meses sin ropa, hasta los cinco meses me permitieron la primera mudada, me han quitado comida, paquetería, he sido restringida, intentaron sacarme a medianoche de aquí", expresó la comerciante detenida Irlanda Jerez.

Diáologo con Amaya Coppens

"¿Qué tal estás, nos dijeron que tenías unas heridas en las piernas?", pregunta un diputado europeo en el video a la estudiante de medicina, Amaya Coppens, quien tiene nacionalidad de Nicaragua y de Bélgica.

"Son morados (manchas) que he tenido por problemas de presión, entonces me aparecen por todos lados", responde Coppens.

"¿Tu estás en quinto año de medicina?", pregunta el mismo eurodiputado, y Coppens responde que sí.

"¿Y cuidas a todas?", inquiere el eurodiputado, y Coppens responde: "Intento, porque no nos dejan pasar medicamentos".

La eurodiputada Gomes, quien publicó los videos de las condiciones de las reclusas en la cárcel del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), es originaria de Portugal y milita en el Partido Socialista.