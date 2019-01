Miguel Mora presenta problemas de visión tras 35 días encarcelado

En la oscuridad, sin una cama para dormir, sin nada para leer y atacado constantemente por mosquitos, es la realidad que vive el periodista Miguel Mora, detenido desde el 21 de diciembre en El Chipote, según manifestaron los eurodiputados del Parlamento Europeo que visitaron Nicaragua.

Los diputados del Parlamento Europeo aseguraron que las condiciones en que se encuentra Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, acusado de incitar al odio, son peores a las que se enfrentaban los reos políticos del dictador Francisco Franco en España.

Los eurodiputados expresaron que a pesar de las deplorables condiciones en que se encuentra el periodista Mora, este envió un mensaje a Lucía Pineda, jefa de prensa de 100% Noticias.

Según Ramón Jáuregui, quien presidió la comisión de 11 eurodiputados en el país, Mora llevaba hasta el viernes 35 días en una celda sin poder ver el sol.

“Entré a la celda de Miguel Mora ayer (el viernes) en la mañana. Miguel Mora llevaba 35 días en una celda sin poder ver el sol. Nos pidió luz y una biblia”, relató Jáuregui.

El eurodiputado agregó que “me encontré con un hombre en buenas condiciones físicas, con problemas de vista porque llevaba sin salir a la calle tanto tiempo, muy entero y seguro. Con una enorme fe en su Dios, eso le ayuda enormemente”.

Aseguró que la demanda que le hizo le pareció elemental, poder leer. “Poder leer la biblia, Qué menos!”, exclamó el eurodiputado.

“Miguel grabó un mensaje para Lucía Pineda. Se lo grabó mi compañero Stelios (Kouloglou) y se lo puso luego a Lucía, fue muy emocionante cuando lo vio”, recordó el diputado.

“Ni en la época de Franco”

En tanto, Javier Nart, otro diputado europeo, aseguró que Mora le manifestó que recibe un trato respetuoso por parte de los funcionarios, sin embargo, lo que pedía: luz y una biblia es considerado algo subversivo.

“Va perdiendo visión por una ceguera puntual que va teniendo como consecuencia de 35 días sin una bombilla”, comentó el diputado Nart.

Indicó que Mora duerme en el suelo, que tiene una litera sin colchón y que a diario es devorado por mosquitos.

“En la cárceles de Franco (España), tenían lo que pedían, libros y bombillas”, manifestó Nart.

Jáuregui dijo que los diputados pidieron al presidente Daniel Ortega que los presos por protestar contra el Gobierno no estén en la cárcel, sino que mientras les llega el juicio, sean beneficiados con la casa por cárcel.

Impactados por valentía de Amaya Coppens

El jefe de la delegación del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua, también se refirió a las manifestantes detenidas en la cárcel La Esperanza, a quienes calificó como “mujeres muy valientes”.

Jáuregui dijo haber quedado sorprendido en particular de la valentía de la estudiante de medicina de la UNAN León, Amaya Coppens, quien a pesar de que eventualmente pudiera recibir alguna medida carcelaria especial por también tener la ciudadanía de Bélgica, ella expresó su deseo de no salir de la cárcel si no salen todas las demás manifestantes detenidas.

“Emocionados por la calidez de Amaya Coppens, ya pudiéndose acoger a una medida especial, ya que es belga-nicaragüense, dice que ella no se va, si no se van todos”, expresó Jáuregui.