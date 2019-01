Jóvenes católicos de Nicaragua participan en evento para descubrir vocación sacerdotal

Unos mil quinientos jóvenes nicaragüenses miembros de la organización católica internacional Camino Neocatecumenal participaron en un encuentro con el español Kiko Argüello, fundador de esta agrupación, en una actividad vocacional que se realizó en el estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá.

Los nicas danzaron, cantaron con mucha energía y llevaron carteles con citas bíblicas ante una multitud que fue llamada al servicio sacerdotal y a la vida religiosa.

El encuentro se dio en el final de las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá.

700 jóvenes de varios países del mundo se subieron a la tarima principal para discernir su vocación sacerdotal y 650 mujeres se levantaron para comprometerse a la vida religiosa.

Un grupo de pinoleros se ubicó en el centro del campo para cantar y bailar la cumbia chinandegana. Con guitarras y bombos se animaron a alegrar con un buen repertorio de música tradicional.

El encuentro vocacional fue dedicado a la memoria de otra de las fundadoras del Camino Neocatecumenal, Carmen Hernández, fallecida en julio de 2016, a los 85 años.

Misión evangelizadora

Sayda Maltez, de la segunda comunidad de la parroquia San Pedro de Matagalpa, explicó que el encuentro vocacional sirve para descubrir a peregrinos que quieran evangelizar en el mundo, es una respuesta al mensaje del papa Francisco, quien dijo que los jóvenes son el presente de la Iglesia Católica.

“Me siento en casa con mis hermanos neocatecúmenos de todo el mundo. El encuentro me ha servido para afianzar mi fe, sacarme de la comodidad de mi casa, evangelizar y salir al encuentro con Dios, que viene a mi vida cuando había perdido el sentido de las cosas. Ahora estoy llamada a servirle” dijo Maltez.

Juan Antonio Jiménez, de una parroquia de Masaya, describió que este encuentro fue importante porque a partir de la experiencia vivida con los jóvenes, recibió una palabra que dio dirección a su vida.

“A raíz de este encuentro tengo una percepción sobre lo que quiere Jesucristo conmigo. Quedo claro sobre cuál es mi misión en mi vida terrenal”, dijo Jiménez.

Pedro Zeas, viene de una parroquia de Jinotega, señaló que vino a este encuentro para reafirmar su fe. Contó que la actividad le permitió sentir la unidad que hay en la iglesia a nivel mundial y el orgullo de ser católico.

“Me llevo el mensaje del papa para replicarlo en mi parroquia y en la comunidad. Guardo la satisfacción de haber sido acogido por el pueblo panameño y la universalidad de la iglesia”, dijo Zeas.

Católicos con propósito

María García, de una parroquia de Masaya, dice que este encuentro es muy importante en su vida porque es la primera vez que participa de una JMJ y de un encuentro con Kiko, fundador del Camino Neocatecumenal.

“El estar aquí no es una casualidad, ha sido un regalo de Dios y no todos los jóvenes tuvieron la dicha. Este encuentro me ayudó a encontrar un propósito de vida. Este camino me ha servido para poder llevar una palabra”, dijo García.

“Me emociona que hay tantos jóvenes de mi edad. Es una maravilla ver a católicos de todo el mundo que estamos con un mismo propósito, alabar al Señor”, dijo García.

Andrea Montenegro, de una parroquia de San Agustín, Managua, dijo que este encuentro vocacional le sirvió para encontrarse con Dios y descubrir su vocación.

“Puedo ver la misericordia de Dios a través de los jóvenes que se levantaron para ser sacerdotes y hermanas religiosas. Este encuentro sirvió para ver la alegría de un espíritu que nos ha regalado Dios”, dijo Montenegro.

El Camino Neocatecumenal es una de las organizaciones católicas más grandes del mundo, tienen presencia en todos los continentes. Actualmente es dirigido por Kiko Argüello, Ascensión Romero y el sacerdote Mario Pezzi.

“Hay jóvenes que están al lado de sus novias y se paran para ser sacerdotes. Es impresionante saber que muchos jóvenes quieren que les pregunten si se van a parar para ser curas. La gente no quiere saber de religión, por eso hay que abrir el oído a esta nueva generación de jóvenes”, dijo Argüello, el fundador de la organización.

“Muchas comunidades están teniendo problemas en Centroamérica y Sudamérica porque no pueden reunirse en las parroquias. Hay mucha inseguridad, esto nos conmueve. Damos un apoyo de ánimo, todas las comunidades del mundo estamos con vosotros”, dijo el padre Mario Pezzi, también fundador del Camino Neocatecumenal.

“En esta JMJ, el papa Francisco ha querido que el lema fuera ‘He aquí la sierva del Señor’. Algo que me ha hecho recordar mi vocación sacerdotal. Si alguno siente este llamado, no tenga miedo, que el Señor los sostendrá”, confesó Pezzi.

Ascensión Romero, quien forma parte del grupo itinerante internacional que lleva la dirección del Camino Neocatecumenal, recordó que la madre del Santo San Martín de Porras nació en Panamá.

Romero asegura que dicho santo le inspiró mucho en su vida y en su misión e invitó a los jóvenes a practicar la humildad y a mantener el ánimo de la iglesia Católica.