Manifestantes relatan a eurodiputada por qué prefieren no ver a sus hijos

La eurodiputada socialista Ana Gomes, quien integró la misión enviada por el Parlamento Europeo a Nicaragua, denunció, a través de videos en su cuenta de Twitter, las duras condiciones que atraviesan las manifestantes detenidas en la cárcel de mujeres, especialmente las que revelaron haber renunciado a ser visitadas por sus hijos, con el fin de protegerlos.

En un video de un minuto, posteado por la eurodiputada en su cuenta oficial de twitter, se aprecia a las reas Karla Vanegas Gutiérrez y Cindy María Castillo González, quienes explicaron que desde hace tres y siete meses, respectivamente, optaron por no aceptar ser visitadas por sus hijos, para garantizarles su seguridad.

“Yo renuncié a mis hijos desde hace tres meses porque si ellos vienen aquí, me les toman fotos y me los sacan por los canales, por internet y los quiero proteger de la persecución”, dijo Vanegas, quien fue apresada el 13 de noviembre de 2018 en la estación policial de Ticuantepe, cuando acudió a un citatorio.

Los hijos de Vanegas tienen nueve, ocho y cinco años, respectivamente, y ahora están al cuido se su abuela, quien además se encarga de llevar comida y objetos de uso personal a la prisionera.

La manifestante detenida es reconocida en el municipio de Ticuantepe por ser exconcejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y, actualmente es señalada de delitos como secuestro, robo, asesinato, portación de armas, incendios y daño agravado.

La manifestante lamentó que sus hijos tengan que criarse preguntándose cuándo su mamá será libre.

“Mi mamá los cuida, yo no les hablo, no los miro y no tengo ninguna comunicación con ellos desde hace tres meses”, dijo Vanegas, mientras sus ojos eran invadidos por las lágrimas.

La otra rea, Cindy Castillo, señalada por el delito de entorpecimiento a los servicios públicos, sufre la misma situación que Vanegas.

Actualmente, la manifestante tiene siete meses de no ver a sus tres hijos, los niños tienen que ser cuidados por su padre y prefiere que no lleguen al penal de mujeres por su propia seguridad.

“Ya son siete meses que no los veo del todo, ellos están con su papá”, afirmó Castillo.

Ambas madres, separadas de sus hijos por manifestarse en contra del gobierno de Nicaragua, explicaron que “es duro no verlos”, pero que prefieren sufrir su dolor en soledad antes de que sus hijos sean perseguidos.

“Hay veces que sentimos que no podemos, pero entre todas nos damos fuerza”, concluyeron las mujeres que protestaron contra el gobierno, a raíz de las manifestaciones iniciadas el 18 de abril de 2018.

La difícil decisión que manifestaron las reas a la eurodiputada Ana Gomes hizo que la parlamentaria las calificara en otro post de su cuenta de Twitter, como “mujeres valientes, compuestas y sorprendentes que viven en una jaula en La Esperanza. Esperanza que el régimen terrorista de Nicaragua no va a suprimir en sus mentes y corazones”, expresa el mensaje de la eurodiputada.