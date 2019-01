Cargill y sus programas de RSE desarrollan Nicaragua

CONTENIDO PATROCINADO

Hablar de Cargill en Nicaragua va más a allá de aludir a una compañía que nutre a las familias con una amplia variedad de productos comercializados bajo las mejores marcas, pues también implica voltear la mirada a diversos proyectos que la empresa desarrolla como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y que tienen alto impacto en las comunidades beneficiadas.

Cargill se destaca por trabajar directamente con grupos prioritarios a nivel social, como la niñez, los pequeños productores y especialmente las productoras.

En el caso específico de pequeños productores, está impulsando la aplicación de nuevas tecnologías en Chinandega con un grupo de productores de sorgo, quienes las están aplicando en sus procesos de siembra, fertilización y cosecha, sin olvidar que han fortalecido su capacidad de adaptación al cambio climático.

Este programa con los pequeños productores de sorgo, Cargill lo trabaja en asociación con CARE y la Fundación Fabretto, logrando no solo que mejoren su producción, sino que también tengan acceso equitativo a mercados y a seguridad alimentaria en las escuelas de la zona.

Hasta el momento trabajan con 51 productores, de ellos el 49% son mujeres, y entre todos han sembrado 186 hectáreas de sorgo.

Gracias a las capacitaciones, el 74% ha adoptado al menos tres prácticas agrícolas sobre uso de semilla y siembra, rotación de cultivos, uso de fertilizantes y conservación de suelos.

Los resultados positivos se traducen en una producción de 448.4 toneladas métricas de alimentos, sin embargo, Cargill no se limitó a ayudarles a mejorar la producción sino que compró el 58% de la misma.

Educación financiera

La educación financiera es vital para progresar en ámbitos que van desde las finanzas personales hasta la administración de pequeños negocios y emprendimientos, por ello, Cargill, en alianza con Banpro, capacitó a 49 mujeres en formación financiera y manejo de crédito.

Otro grupo de 80, con hijos e hijas en seis escuelas de la zona, también recibió capacitación en formación empresarial y en la elaboración de planes de negocio. De ellas, 49 ya tienen negocios establecidos y acceso a una cartera de crédito por un monto de US$ 41,575.

Asimismo, cinco cooperativas y cinco consejos de administración recibieron apoyo, los primeros como asesoría en cumplimiento de estándares de calidad y los últimos en controles administrativos asociativos y en cumplimiento legal ante el Sistema Financiero Nacional para gestión de cuentas bancarias.

Cargill señala como un logro importante que el 100% de las cooperativas de base y el Comité Consultivo fortalecieron sus procesos de comercialización de negocios inclusivos. Este ejercicio les generó un ingreso bruto de US$ 58,360, con un acumulado de US$ 161,366 en 18 meses. De las cinco cooperativas, cuatro consolidaron su gestión de servicios a la producción de sorgo con US$ 23,163.00 de financiamiento revolvente, servicios de mecanización y comercialización. En los 18 meses se financió dos ciclos de producción, con un total de US$ 33,428.

De las mujeres microempresarias, 43 están en proceso de capacitación asociativa para organizar y legalizar una cooperativa de mujeres.

Mejor nutrición en las escuelas

La niñez como el futuro del país, representa para Cargill un grupo de interés, por lo tanto, han enfocado diversas estrategias para promover una alimentación balanceada que se traduce en niños sanos con mejor rendimiento académico y más entusiasmo para construir su porvenir.

A través del programa Nutriendo el Futuro apoyan la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en 26 escuelas de siete municipios del país, en coordinación con las delegaciones departamentales del Ministerio de Educación de Masaya y Chinandega.

Con esta iniciativa, más de 6,000 niños y niñas consumen alimentos sanos y nutritivos. Al mismo tiempo, 250 docentes, la mayoría mujeres (82 %), han recibido capacitación en SAN y en buenas prácticas alimentarias. De este grupo, 227 han sido capacitadas para ser promotoras de la metodología Familia, Escuela y Comunidades Saludables (FECSA), que contribuye a mejorar la salud personal a través del saneamiento ambiental e higiene en el ámbito familiar, escolar y comunitario.

La calidad de la alimentación proviene directamente de la tierra, por ello también impulsan 24 huertos escolares, los cuales funcionan como una herramienta pedagógica para que los estudiantes adquieran habilidades prácticas en la producción de alimentos nutritivos que luego complementan su merienda escolar.

De las escuelas se ha dado el salto a que 110 familias también se hayan involucrado en este proceso de aprendizaje y ya cuenten con un huerto en casa.

La enseñanza dinámica es vital en Cargill, así que en las 26 escuelas que participan del programa Nutriendo el Futuro, se ha conformado y capacitado un grupo infantil de títeres y seis de teatro, con el fin de que presenten obras con temas sobre SAN y practiquen el juego Nutriendo el conocimiento.

Adicionalmente, se estableció una alianza con Teach a Man to Fish, una organización aliada a CARE que ofrece capacitación a docentes y estudiantes en escuelas de todo el mundo para que aprendan a planificar y administrar negocios escolares.

Cuatro escuelas de Chinandega que tienen emprendimientos de manualidades, carpintería y huertos frutales escolares, realizaron un pilotaje con 42 niños y niñas. Luego participaron en un concurso global y sus emprendimientos clasificaron en las categorías Oro, Plata y Bronce.

Comiendo al estilo de los mejores chefs

Más de 170 estudiantes de primaria de la Escuela San Pedro Apóstol en Ticuantepe, disfrutaron de comida preparada por los mejores chefs de World Central Kitchen, una organización sin fines de lucro integrada por chefs internacionales que enseñar a preparar alimentos nutritivos.

En ocasión del Día Mundial de la Alimentación, Cargill se alió con World Central Kitchen para capacitar al personal de cocina y a padres de familia de las escuelas cercanas a los diferentes centros de operaciones.

La capacitación estuvo a cargo de Rubén García, Aitor Zabala y Gregg Malsbary, chefs que integran la red de World Central Kitchen. Ellos además de la capacitación cocinaron para que todos los estudiantes de primaria de la Escuela San Pedro Apóstol, disfrutaran comida al estilo de los mejores chefs. El voluntariado de Cargill se encargó de repartir la merienda escolar que cocinaron los chefs con apoyo de los cocineros de la escuela, padres y madres de familia.

Impulsor, semilla de oro para productores de sorgo

Por primera vez, pequeños productores de seis cooperativas de occidente del país lograron entregar 38 mil quintales de sorgo a Cargill con un valor de US$434 mil, fortaleciendo así la integración de los pequeños productores de sorgo en la cadena de suministro de Cargill.

A través del Programa Impulsor, en alianza con Technoserve, Cargill capacitó y dio asistencia técnica a productores para que desarrollen y comercialicen híbridos tropicalizados de sorgo de alta calidad. El Gobierno ha aprobado tres nuevos híbridos y dos nuevas variedades desarrolladas por Impulsor, siendo la primera vez en la historia de la región centroamericana que se desarrollan híbridos tropicalizados.

Estas variedades garantizan rendimientos estables y posibilitan mayores ingresos a los productores, fortalecen la economía familiar y la seguridad alimentaria y nutritiva en sus comunidades.

Los pequeños y grandes productores han sembrado 1,500 manzanas con la nueva semilla Impulsor. Asimismo, los 88 productores que participan del programa, por primera vez han logrado financiamiento por un monto de US$114,745 para mejorar su producción.