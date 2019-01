El Nuevo Diario lanza servicio de suscripción fácil, confiable y de calidad

El Nuevo Diario lanza hoy miércoles un servicio de suscripción en su sitio web, el cual le permitirá acceder a información de la más alta calidad y productos diferenciados que no tienen otros medios de comunicación, como los podcast, e-paper, The New York Times International Weekly y videos en 360 grados, entre otros.

En la actualidad, el sitio de El Nuevo Diario es el que registra más visitas en Nicaragua, de acuerdo con Alexa, una empresa especializada en elaborar rankings en todo el mundo.

¿Por qué El Nuevo Diario se suma a las suscripciones digitales? Este periódico pertenece al grupo ND Medios y tiene muy claro la importancia de ofrecer información confiable, de calidad y en una variedad de novedosos formatos, en especial en una época difícil para Nicaragua y por los rápidos avances tecnológicos.

La transición de la información tradicional a la digital ha provocado una caída en los ingresos por publicidad, pese a que hay más lectores, en especial en los sitios webs.

Las condiciones se complican más en estos momentos debido a que El Nuevo Diario y otros medios de comunicación se han visto afectados en la importación de materia prima, lo que dificulta la edición impresa, dando mayor relevancia al periodismo en la plataforma digital.

Para que nuestras informaciones mantengan la máxima calidad es necesario garantizar ingresos, los cuales son imprescindibles para el funcionamiento de este medio de comunicación.

Hasta ahora, los periódicos han mantenido su trabajo gracias a una mezcla de pautas publicitarias y circulación impresa, pero los anuncios han disminuido de forma drástica.

“La industria de la prensa escrita a nivel mundial ha tenido que reinventarse con mucha agilidad para poder subsistir. Esto, sumado con nuestra crisis sociopolítica y la afectación en el acceso a materia prima, nos exige buscar soluciones que permitan la continuidad del negocio. Regresamos a los origines de vender contenido, ahora de una manera digital que suple la demanda de contenido de calidad, información confirmada, objetiva y ágil”, dijo el gerente general de El Nuevo Diario, Arnulfo Somarriba.

“Nos sentimos cómodos en ofrecerle a nuestros lectores paquetes de suscripción que se adaptan a las demandas de cada persona. Tenemos paquetes desde US$1.19 a la semana y plataformas tecnológicas que gozan de las últimas tendencias para garantizar buena experiencia en la navegación y consumo de contenido”, añadió.

En su momento se dijo que los ingresos en las plataformas digitales de los periódicos compensarían la caída de los anuncios en papel, pero lo que ocurrió es que gigantes como Facebook, Google y YouTube son los que se quedan con el 80% del pastel publicitario.

La gerencia de El Nuevo Diario considera que este momento, clave para la historia de Nicaragua, también es el adecuado para implementar las suscripciones, en vista de que el 75% de la población es menor a los 40 años y acostumbra informarse por la vía digital.

Es en este contexto que El Nuevo Diario se ha confirmado como el medio de comunicación digital con más visitas en Nicaragua, adaptando su oferta informativa y ofreciendo contenido exclusivo y diferenciado para que sus lectores se suscriban a los planes que desde hoy están disponibles.

¿Qué encontrará?

El Nuevo Diario publica cada mes 2,000 notas, 50 podcast, más de 50 videos, artículos del prestigioso The New York Times International Weekly videos en 360 grados.

También contará con contenido exclusivo o premium; es decir, análisis e historias que solo podrá encontrar en este medio de comunicación, ya sea en formato de lectura, video o audio.

“Los lectores saben que en El Nuevo Diario encuentran información de calidad, confiable. Hacer información con responsabilidad tiene un costo, que abarca desde la constatación de los hechos y los datos hasta la producción y difusión en diferentes formatos y plataformas”, dijo Douglas Carcache, subdirector del periódico.

Otros medios de comunicación, en Nicaragua y el mundo, ya practican el modelo de suscripción digital para garantizar ingresos.

En el caso de El Nuevo Diario se ha hecho un análisis a fondo para tomar este paso. La medida de aplicar las suscripciones ha obligado a este medio de comunicación a repensar su sistema de trabajo y entender cuáles son los intereses de los lectores.

Por tal motivo, este medio de comunicación saca el máximo provecho a la plataforma multimedia, por lo que ahora no solo podrá leerlo, sino verlo y escucharlo.

Medios de comunicación apuestan por las suscripciones

En Latinoamérica varios medios de comunicación han adoptado las suscripciones en esta era de la información digital.

Uno de ellos es La Nación, de Costa Rica, cuya gerencia ha explicado que tratan de que ese periódico sea más sostenible mediante las suscripciones digitales, además de la publicidad.

Otros son Clarín, de Argentina, o El Nuevo Día, de Puerto Rico, los cuales promueven las suscripciones y también permiten el acceso gratuito a una parte de su contenido digital.

Y esa es, precisamente, la oferta que tiene El Nuevo Diario, al garantizar contenido exclusivo y diferenciado, como reportajes, podcasts, e-paper o videos en 360 grados y permitir acceso gratuito a una parte de sus productos informativos.