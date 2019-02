Padres de familias se preparan para enviar a sus hijos a la escuela en Nicaragua

A menos de dos días de iniciar el año escolar 2019, padres de familia aprovecharon para comprar los útiles escolares en diferentes mercados de Managua.

Entre los productos más demandados están cuadernos, uniformes, mochilas y otra variedad de útiles. Así mismo, cabe destacar que los padres de familia piden que la calidad de la educación mejore y que los problemas sociopolíticos no afecten a los estudiantes.

Luego de pago de quincena, muchas familias nicaragüenses decidieron este sábado abarrotar los mercados para realizar su compras.

Margarita Chávez, con una bolsa en mano, esperó media hora para ser atendida en una tienda donde ofertan útiles escolares a buen precio dentro del Mercado Oriental.

“Son dos niñas las que debo alistar para que inicien el año en la escuela, este año solo compré una falda para cada una y 2 camisas”, relató Chávez, quien además cuenta que en años anteriores compraba más vestimenta escolar, pero la situación actual no le permitió hacer lo mismo en este 2019.

Asimismo, mencionó que ojalá en los colegios públicos no se tomen represalias con los estudiantes que no apoyan las acciones del gobierno, ya que esto afectaría al colectivo estudiantil. También dijo que “primeramente Dios no sucedan eventos que interrumpan el calendario escolar”, ya que sus hijas cursarán el último año de Primaria en un colegio público de la capital.

En el mercado Roberto Huembes se encontraba Marcos Blandón, de 48 años, acompañado de un futuro bachiller. Blandón este año 2019 matriculó a su hijo en un colegio semiprivado en Managua, porque considera que la calidad en la educación pública ha caído.

“Sigo haciendo esfuerzos para que mi hijo pueda tener una mejor calidad educativa, disminuyo algunas cosas para reforzar otras”, destacó Blandón, quien relata que este año no compró mochila ni pantalón para su hijo.

Marcos Blandón dijo que prefirió hacer el traslado de su hijo a otro colegio porque en los últimos años las escuelas públicas hacen perder tiempo a los estudiantes y por ende se pierde calidad en la educación, “por eso es que al momento de la prueba en la universidad no todos pasan”, compartió.

Para la señora Rosario Vallejos este año escolar 2019 debe ser un reto para las familias, “debemos hacerles saber a nuestros hijos que van a estudiar, no a un lugar de paseos, también como madre debo estar pendiente de ellos (2 hijos), porque con esto que vive el país nadie está seguro”, concluyó.

Este lunes 4 de febrero iniciará el año lectivo 2019, el cual se ve empañado por un 2018 marcado por despidos de maestros, retiro de estudiantes y una reducción al periodo escolar por la crisis sociopolítica.