Almacén Ruiz, el rey de las telas en Managua, cierra tras 52 años

Una fotografía tomada a finales de los años 60 y divulgada en las redes sociales, sirve de puente entre la Managua del siglo XXI y la del siglo pasado.

La instantánea retrata parte de la infraestructura comercial en la extinta Avenida Roosevelt de la capital, donde funcionaba Almacén Ruiz.

En la vieja foto se observan adornos navideños y luces de neón. También se pueden ver los nombres de los negocios que se ubicaban en la zona, entre ellos: Bunge, pinturas Protecto y Almacén Ruiz. Precisamente, este último la utiliza como foto de portada en su cuenta oficial de Facebook.

“La imagen la tomó mi padre en 1967 cuando abrieron la tienda”, comenta vía correo electrónico Alejandro Sebastián Ruiz Casanova, hijo mayor de don Alejandro Ruiz, fundador de Almacén Ruiz, uno de los negocios insignes de la vieja Managua y que después de 52 años de operar ha anunciado su cierre.

Ruiz Casanova sostiene que la decisión no ha sido fácil, pero diversos factores les han forzado a tomar la medida. La primera de ellas fue el fallecimiento de su padre, ocurrido en diciembre pasado.

El segundo motivo es el hecho de que los hijos residen fuera del país y un tercer elemento en juego es una baja demanda en su giro de negocios: la tela.

El mejor surtido

Cuenta que en 1967 sus padres, Alejandro Ruiz y Yolanda Casanova, decidieron iniciar el negocio y se instalaron en la céntrica Avenida Roosevelt con el propósito de surtir al mercado nicaragüense con telas de excelente calidad provenientes de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Centroamérica.

“Siempre estuvieron trabajando bastante fuerte y lograron tener una clientela leal porque se traían telas de Europa, telas que nadie más traía”, dice Ruiz Casanova.

Rememora que la tienda era frecuentada por personajes como el político conservador, Fernando Agüero Rocha; o el sastre particular del entonces presidente Anastasio Somoza Debayle, banqueros y comerciantes.

“Yo tenía entonces 10 años y solía ir a ayudar a mi padre al negocio, y allí se podía encontrar desde las mejores telas de casimir inglés, hasta telas que todo el mundo importaba como telas centroamericanas del tipo sincatex o dacron”, explica.

El terremoto de 1972 destruyó el local del negocio, por lo que tuvieron que moverse hacia un nuevo punto ubicado en lo que hoy es el Centro Comercial Managua, donde ha funcionado “la Ruiz”, como popularmente se le ha conocido entre la clientela del sitio.

Impactados

Fue en este espacio en el que hace 45 años inició su vida laboral Ana Rosa Reyes, encargada de la tienda, quien confiesa que la noticia del cierre ha significado un duro golpe para los otros tres empleados que laboran en el almacén.

“Ha sido un gran impacto para todos los que laboramos aquí. Verdaderamente esta ha sido como nuestra segunda casa, porque yo solamente he trabajado en este local, ninguno de los que laboramos aquí hemos tenido otro trabajo, la razón es porque hemos sido bien tratados”, dijo Reyes.

La mujer ha sido una maestra para las otras personas que laboran en el local, todos han aprendido a medir, cortar las telas, a mantener el orden en el almacén y el sistema de trabajo.

Pero no solo entre los colaboradores del negocio ha impactado la noticia, sino también entre los clientes, como Francisco Vega Morales, un antiguo sastre de la ciudad de Rivas que desde los 27 años comenzó a frecuentar el almacén para comprar las telas.

“Inicié comprándoles cuando todavía estaban en la Roosevelt y seguí haciéndolo desde entonces, tengo más de 40 años de comprarles”, dijo Vega.

De acuerdo con el sastre, en el pasado cuando un cliente le solicitaba que le elaborara un pantalón o camisa, acudía al almacén para observar los muestrarios con las telas, que luego las enseñaba al cliente, quien seleccionaba un estilo.

“Yo ya no me dedico a la sastrería, pero siempre me quedó la costumbre de vestirme con tela de casimir, entonces siempre vengo a comprarla aquí para elaborármelas”, manifestó Vega.

Liquidación e inventario

Ruiz Casanova señala que como parte del proceso de cierre, desde diciembre pasado procedieron a cancelar e indemnizar a los trabajadores, y también han empezado a ofrecer el inventario de telas existente con descuentos que oscilan entre 40 y 70%.

A juicio de los trabajadores, ese proceso podría extenderse hasta finales de febrero, cuando el lugar cerraría y dejaría de existir uno de los negocios históricos en el comercio de las telas en Mangua.