Panaderías prevén aumento en el precio del pan

El sector panadero de Nicaragua se encuentra a la expectativa de lo que pueda suceder con las Reformas Tributarias que están en consulta en la Asamblea Nacional.

Algunas panaderías advierten que los costos en el pan se elevarían hasta en un 15%, en caso de que sean aprobados cambios en los impuestos de valor agregado y se integren productos a la lista de gravados.

La Panadería La Fuente tiene 76 años de estar en el mercado nicaragüense y señala que estos últimos nueve meses han sido duros.

Andrea Osejo, responsable de ventas de la Panadería La Fuente, señaló que los meses de crisis sociopolítica han afectado un 40% de las ventas en todos sus productos.

Las nuevas reformas a la Ley de Concertación Tributaria y las ya aprobadas en el sistema de seguridad social, sumado al aumento del 3% en el pago del consumo de energía, dejarían un panorama de incremento inevitable en el precio que pagan los consumidores.

“Aunque todavía no es un hecho la reforma que se pretende hacer colocando IVA (Impuesto al Valor Agregado) al pan dulce popular, la realidad es que si esto sucede, lamentablemente, los costos se trasladarían al consumidor, porque estamos hablando de impuestos que nosotros tenemos que pagar, ya las exoneraciones no serían como antes, entonces todos esos nuevos costos también pasarían al consumidor”, explicó Osejo.

Panadería Jeli Shick también está resintiendo las bajas en las ventas de pan. Omar Montenegro, responsable de la panadería, explicó que con la crisis las ventas han bajado, ya que antes tenían pedidos de 840 tortas de naranjas al mes, pero ahora con dificultad llegan a 350.

Además de la baja en las ventas, la Panadería Jely ha sido impactada por el cambio de precio de la energía. Montenegro afirmó que la factura que les llegó este mes es de C$14, 000. 00, los recibos que pagaban anteriormente no pasaban los C$8, 000.00.

El responsable de Jeli Shick destacó que por ahora no han tomado decisión de subir los precios de los productos, por consideración a sus vendedores, pero si se aplican las Reformas Tributarias, lo más probable es que apliquen un aumento, pues los precios de producción hacen cada vez más insostenible el mantenimiento de los costos.

“Por el momento no le hemos subido a los precios, porque no queremos afectar a nuestros clientes, sin embargo, si se aplican reformas lo más probable es que los precios aumenten, porque no podríamos sostener el negocio”, indicó Montenegro.

Aumento en materia prima

Los negocios de pan también han señalado que desde hace unos meses han venido resistiendo el aumento en el precio de los productos de la materia prima.

La Panadería Racachaca, que tiene seis años en el mercado, subió el precio en uno de sus productos. Arlen Zamora, encargada de la central Altagracia, indicó que no han incrementado los precios en todos los productos, solo sumaron dos córdobas al Pan Pizza, el cual antes se cotizaba a C$18.00 la unidad.

Zamora explicó que el aumento en ese producto se dio porque los precios de la materia prima subieron. Algunos de los mencionados son el azúcar, harina y huevo.

El responsable de Jeli Shick también se quejó del incremento en materia prima. Montenegro detalló que la caja de 30 libras de margarina, antes cotizada entre C$700.00 y C$750.00, en este mes fue comprada en C$800.00. Asimismo, señaló que la cajilla de huevo subió de C$95.00 a C$115.00.

Competencia ilegal

Los propietarios de panaderías de Managua también se quejaron de que, con las reformas, la competencia ilegal se vería beneficiada y muchas legales podrían hasta llegar a la quiebra.

La responsable de ventas de la Panadería La Fuente reveló que el sector panadero, en los últimos nueve meses, además de luchar con la baja en las ventas también se enfrenta a la competencia de panaderías que son ilegales o que no pagan ningún tipo de impuestos.

“Tenemos doble afectación con las reformas, además del aumento en el pago de impuestos, porque tendríamos un amplio mercado informal que no paga impuestos y que nos hacen competencia en el mercado popular. “Entonces eso también es un contrapeso para los que estamos legales, yo pago mi IVA, en productos como pasteles y reposterías especiales, pago mis impuestos en la Alcaldía, pero hay un montón de panaderías ilegales que no se van a ver afectadas con el IVA, porque son ilegales, pero nosotros sí y eso nos va a aumentar la competencia ilegal”, explicó Osejo.

El Nuevo Diario consultó a panaderías pequeñas cuyos propietarios dijeron no pagar impuestos y prefirieron el anonimato, aunque sí refirieron que no se verán afectadas con las reformas tributarias, sin embargo, resienten el aumento en el precio de la materia prima, pues no compran en las mismas cantidades que las empresas grandes.

La encargada de Panadería La Fuente advirtió que el consumidor popular no aguantaría un aumento de más de un córdoba. “Una persona que te compra un polvorón a un peso (córdoba) no está dispuesta a darte dos o tres, ni el pulpero está dispuesto, muchos están reacios a pagar un aumento en el pan, aunque por otros productos no dicen nada, sin embargo, el sector panadero no tendrá otra opción si aumentan los impuestos, más el precio de materias primas, más energía y gas, es realmente imposible e insostenible mantener los precios”.

Las panaderías reiteraron que llegarán hasta donde puedan manteniendo los precios de sus productos, sin embargo, advirtieron que no podrían hacer más que aumentarlos si la materia prima sigue incrementando su valor, si la energía continúa subiendo y si se les impone mayores impuestos.