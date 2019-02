El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, dijo este domingo “que toda reforma al sistema tributario tiene que buscar el bien de toda la población y no solamente un fin recaudatorio”.

“No nos olvidemos que en Nicaragua el problema es político y no se puede arreglar de esta manera (con la reforma tributaria), hay que afrontarlo como se debe”, agregó el obispo.

Una “reforma tributaria es válida y es socialmente aceptable cuando beneficia a la población, pero la reforma que se está promoviendo, según lo dicho por especialistas, va a poner en peligro a muchas empresas que van a tener que cerrar o irse del país”, añadió Báez.

La reforma tributaria “tiene que pensar también en los empleos, en la solidez y el futuro de las empresas, en el alza de los precios y lo que va a costarle a la gente”, destacó.

La reforma, de ser aprobada en la Asamblea Nacional, “va a crear un gran desempleo, estamos viendo cómo va a subir el precio de muchos de los productos de la canasta básica”, recalcó el líder religioso.

Sobre el INSS

La semana pasada el Gobierno presentó la iniciativa de reforma tributaria que incrementa los impuestos y se suma a un aumento, ejecutado a partir del 1 de febrero, en el pago de las cotizaciones de empleadores y asalariados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), lo que ha tensionado más la relación entre el Gobierno y el sector privado empresarial.

Respecto al INSS, monseñor Báez dijo que “una reforma al seguro social debe resolver los problemas, incluso, al interior de la misma institución, porque sabemos que ahí hay problemas gravísimos”.

“Que solamente se busque la solución aumentando la cuota de cada asegurado, son soluciones que no benefician a la población. La Iglesia tiene como principio la búsqueda del bien común, no solamente parches que beneficien a unos pocos, no solamente salidas artificiosas”, comentó el obispo católico.

Brenes: "no devolver mal con mal"

El reto de los nicaragüenses actualmente “es no devolver un mal por otro mal”, dijo este domingo el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

“Desafortunadamente tenemos una sociedad polarizada, tensionada y el reto es no devolver un mal por otro mal”, reflexionó el prelado durante la homilía que ofició en la parroquia San Blas, del municipio de Chichigalpa.

En los últimos días, Brenes había sugerido a los pobladores rezar por las personas sin empleo como parte de la campaña "Juntos Oremos".

“Oremos por las personas sin empleo, que su situación nos motive a buscar soluciones a la grave crisis que vivimos y que surjan entre nosotros iniciativas de solidaridad para con ellas y sus hogares”, fue la petición leída por Brenes el pasado 28 de enero.