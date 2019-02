Año escolar inicia con serias limitaciones

El 30 de agosto de 2018, tras cuatro meses de manifestaciones contra el Gobierno, las maestras María Espinoza y Francis Navarrete fueron retiradas de sus cargos en el Instituto de Ticuantepe, lugar en el que laboraron por 15 y 19 años, respectivamente.

Las dos profesionales afirman que su salida fue “por no apoyar las actividades del Gobierno, por expresar nuestras opiniones y por negarnos a ser cómplices de la represión”.

Hasta la fecha, el Foro de Educación y Desarrollo Humano ha registrado que 130 maestros de todas las modalidades educativas; básica, media y superior, han sido despedidos en el contexto de las protestas sociopolíticas.

Efecto de despidos

El impacto de los despidos en la calidad de educación será resentido en este nuevo año escolar 2019, advirtió el experto en educación y director del Foro de Educación para el Desarrollo, Jorge Mendoza.

Por su parte las docentes despedidas, consideraron que la ola de desempleo desatada en el Ministerio de Educación (Mined), ha contribuido a deteriorar la calidad de la educación que se imparte en los colegios públicos nicaragüenses.

La maestra Espinoza advirtió que el deterioro en la educación es tan grande que los mismos estudiantes sienten los vacíos.

“Los despidos han perjudicado la educación que recibían los estudiantes. Los muchachos me han informado que la maestra que cubrió mi plaza es una de Primaria. Los mismos alumnos la han rechazado porque consideran que no está preparada para impartirles esa asignatura”, señaló la especialista en Español.

Mendoza concuerda con las docentes despedidas, asegura que “el despido de docentes que tenían años de experiencia afecta la calidad educativa. Eso se evidenció en las manifestaciones realizadas por los estudiantes de secundaria ante los despidos”.

El experto en educación indicó que el techo de la calidad de la educación lo construye la formación docente, por lo cual los despidos promueven una “afectación directa”.

Por su parte, la profesora Navarrete señaló que los niños y adolescentes “van con grandes lagunas en Primaria, Secundaria y ya no digamos los de la Universidad, porque se decidió empezar las clases e impartir los temas superficialmente, por lo que los alumnos no están adquiriendo los conocimientos de la mejor manera, porque todo lo están llevando a la ligera”.

Aunque Mendoza concuerda que en 2018 el tema de la calidad de la educación quedó totalmente relegado y que no hubo planes de implementación remediales para poder terminar con éxito los contenidos, señaló que la preocupación que tiene como especialista es que en 2019 “se van a iniciar las clases en un contexto bastante difícil, que no abona a la seguridad, a la confianza ni al ambiente amigable que deben de tener las escuelas públicas”.

Desempleo

Mientras tanto, ambas profesionales siguen luchando por recibir el pago de sus respectivas liquidaciones, tras casi cinco meses de haber sido despedidas.

La maestra María Espinoza señaló que está trabajando con los defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para recibir su respectiva liquidación, aunque fue asesorada para que la tramitara mediante la jubilación y no a través del despido, ya que se conoce, por el testimonio de otros docentes despedidos, que en el Ministerio de Educación solo les dicen “no hay dinero”.

La profesora Navarrete no corrió con tanta suerte. Ella aún no cumple los 55 años, por ende, no tiene la opción de la jubilación. Es por ello que ha luchado en los últimos tres meses para que el Ministerio de Educación le pague sus prestaciones que por ley le corresponden.

“En cuanto me despidieron empecé con las gestiones para que me entregaran mi liquidación. Primero me dijeron que me la entregarían en dos meses, pero pasaron los dos meses y nada, ahora lo que nos dicen simplemente es que no tienen dinero para pagar”, lamentó Navarrete.