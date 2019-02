Menos alumnos usan servicio de transporte escolar

Al iniciar el año escolar 2019, transportistas que prestan servicios en colegios privados reportan una reducción del 60% en la demanda de alumnos pasajeros en relación al año anterior lo que atribuyen a la crisis política y económica por la que atraviesa el país. Desde la semana pasada iniciaron las clases en los colegios privados y hoy en las escuelas públicas de todo el país.

Transportistas de recorrido escolar afirman que este año la demanda de usuarios bajó a un 60% en comparación al 2018.

Isabel Cuadra Matamoros, trabajadora de Transportes Medal, empresa que ofrece servicio de recorrido escolar a colegios privados en Managua, afirma que observa una disminución en la cantidad de usuarios y, por tanto, una reducción las unidades de buses. “Podría decir que de un 100% del año 2018, ahora estamos contando con 60%”, refirió Cuadra.

La empresa de Transportes Medal destina buses para el traslado de alumnos a los colegios Calasanz, La Anunciación, La Salle y Colegio Alemán Nicaragüense.

Cuadra dijo que Transportes Medal han mantenido los costos porque no les conviene aumentarlos, aunque este año la demanda sea menor y tengan que lidiar con otros costos.

“Se ha bajado considerablemente (la demanda del servicio) y también observo que muchos padres han optado por el cambio de centros de estudios, buscando los que son más económicos”, expresó Cuadra Matamoros.

Doña Bárbara Díaz que también ofrece el servicio de recorrido escolar en el colegio Pureza de María, compartió que el año 2018 le dejó pérdidas, pero espera que este año lectivo no siga con cifras negativas. “Esto no está nada bueno, hay padres que apenas están pagando saldos pendientes del año pasado”, contó Díaz.

Al igual que la empresa de Transportes Medal, doña Bárbara no ha recurrido a aumentar los precios, porque observó que los padres tenían dificultades para cubrir los gastos de matrículas y mensualidades en los colegios.

Isabel Cuadra también afirma que ha observado que “otros padres de familia están optando por llevar a sus hijos en sus propios vehículos”, señaló.

Familias ahorran en educación

Muchos colegios del sector educativo privado ya iniciaron el periódico escolar y hoy el sistema público comienza oficialmente el año lectivo 2019, pero padres de familia revelaron durante las compras de útiles este fin de semana, que optaron por comprar en menor cantidad uniformes y otros artículos.

A esa hipótesis se une la señora Luisa Vázquez quien este año decidió matricular a sus dos nietos en un colegio que cobra aranceles más bajos y también refiere que pagará US$90 por el recorrido de los dos niños, mientras que el año pasado pagaba US$160 de los dos estudiante.

“La economía no me permite tener a los niños en la misma escuela, pero traté de buscarles un colegio donde no se aminore la calidad de aprendizaje”, explicó Vázquez, que a la vez dijo que era un respiro pagar un 50% menos en el servicio de recorrido estudiantil.