Ex concejal de Managua Carlos Valle cumple 144 días detenido sin acusación

Carlos Valle, manifestante detenido luego que participara en una marcha el 15 de septiembre, cumple hoy 144 días detenido sin ninguna acusación.

Valle, ex concejal de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cobró notoriedad porque se le vio muy activo pidiendo la libertad de su hija universitaria Elsa Valle, quien el año pasado también estuvo más de 50 días detenida por protestar contra el Gobierno y después fue liberada.

Esta mañana, su esposa Rebeca Montenegro, no pudo realizar la visita en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Chipote.

Montenegro comentó que la policía le informó que Valle no tenía permitida el día de hoy la visita.

Aseguró que el guarda del portón no le precisó por qué motivo no le dejarían ver a Valle, por lo cual pidió su cédula para retirarse.

A algunas personas tampoco les permitieron ver a sus familiares y estaban inconformes porque se quedaron con las paqueterías en las manos.

Los oficiales les dijeron que la entrega de los alimentos se realizaría al mediodía. Por lo cual algunos optaron por quedarse a esperar.

Medida restrictiva es nueva

Montenegro explicó que desde que Valle ha estado detenido ha podido verlo todos los martes, no obstante, hoy no pudo.

La señora cree que todo se debe a represalias debido a que hace dos semanas denunció que su esposo está siendo maltratado dentro de la cárcel.

Rebeca denunció que Valle, a raíz de la visita del grupo de eurodiputados hace dos semanas a El Chipote, fue trasladado a las celdas de una estación policial.

"A raíz de eso comenzó un trato diferente en El Chipote, me dejaban de última en la visita y ahora que no me dejan verlo", se quejó Montenegro.

Según Montenegro, el objetivo por el que su esposo fue trasladado al momento de la visita de los eurodiputados, fue para que no lo vieran.

La señora afirma que Valle le relató que una vez que se fueron los eurodiputados lo trasladaron otra vez a El Chipote.

Montenegro exige la libertad de Valle ya que no hay ninguna acusación en los juzgados en su contra.

Carlos Valle fue detenido con la excusa de haber golpeado a un motociclista en una marcha que se realizó en Managua.

"La última vez que lo vi estaba muy mal de salud, la presión alta, el azúcar elevado", afirmó Montenegro.