Autores de novela sobre Rubén Darío critican falta de libertad

Los escritores de la novela “La princesa Paca”, los españoles Rosa Villacastín y Manuel Francisco Reina lamentaron que este 6 de febrero se transmitiera en el estatal canal 6 de televisión de Nicaragua la película homónima, porque consideran que en este país no existen condiciones de “libertad y democracia”.

“Hoy, 6 de febrero, recordamos la efeméride de la muerte de Rubén Darío, poeta nicaragüense y universal del que escribí su historia de amor con Francisca Sánchez del Pozo en colaboración con su nieta, la periodista Rosa Villacastín. Celebro que mis queridos nicas puedan disfrutar hoy de la adaptación cinematográfica que se hizo con el mismo título de la novela ‘La princesa Paca’. Solo lamento que no puedan hacerlo con la libertad y la democracia por la que tanto sufrieron y pelearon”, publicó Reina en sus redes sociales.

“La princesa Paca” narra los 16 años de un romance casi clandestino al que Rubén Darío y Francisca Sánchez del Pozo se vieron condenados, por el hecho de que él estaba casado con Rosario Emelina Murillo.

Reina declaró a El Nuevo Diario que su corazón “está dividido”.

“Creo que los nicas merecen todo lo que les llegue hecho con amor y respeto hacia la figura emblemática de su cultura, Rubén Darío; sin embargo, veo que hay una utilización política de la película, porque el acuerdo entre la televisión española y la televisión estatal nicaragüense se usa como prueba de que hay buenas relaciones internacionales con países europeos, en este caso concreto con España”, criticó el escritor.

Resaltó que los autores de la novela no fueron informados sobre ese acuerdo. “Me enteré por casualidad de que se transmitiría en Nicaragua, por unos amigos que son de allá, porque cedí los derechos de adaptación a la productora ‘La Cometa’, pero en realidad el 90% de los derechos los tiene la televisión española, que no nos ha comunicado que llegaron a ese acuerdo con la televisión nicaragüense. Me encontré con sorpresa que se vende a bombo y platillo que se iba a proyectar ‘La princesa Paca’”, comentó.

Reina manifestó que está convencido de que si Rubén Darío viera la situación actual de la patria pequeña, que él soñó grande, “le apenaría enormemente, porque a pesar de que su territorio fue la literatura, fue un hombre comprometido con la política y tuvo que ver con cambios importantísimos en la sociedad”.

“Recordemos que la primera ley del divorcio fue llamada Ley Darío, por una implicación directa suya, por lo tanto, no le era ajeno que los escritores se involucrasen en la situación política. Darío tomaría partido clarísimamente con el pueblo”, sostuvo el escritor español.

Rosa Villacastín, nieta del gran amor del Príncipe de las Letras Castellanas y coautora de la novela, respaldó un pronunciamiento de SOS Nicaragua en España contra la televisora española.

“¿Cómo es posible que @rtve haya hecho un acuerdo de transmisión de la miniserie #LaPrincesaPaca con el @Canal6Nicaragua, canal público que ha justificado los ataques contra la población civil desarmada? Como nicaragüenses rechazamos y exigimos que se cancele su emisión #SOS Nicaragua”, publicaron los promotores de este movimiento.

En respuesta, Villacastín escribió: “Todo mi apoyo a #SOS Nicaragua y los que luchan por la democracia. No sé cuándo se firmó el acuerdo con TVE, supongo que antes de las revueltas, como han hecho otras empresas”.

En entrevista con El Nuevo Diario, Villacastín expresó: “Cuando yo estuve en Nicaragua, a presentar el libro, el ambiente que reinaba en nada se parecía a la actual situación de represión, en nada.

Todo lo contrario, con todas las personas que hablé y me entrevisté, Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, empresarios, profesionales, periodistas y representantes del Gobierno, nada hacía prever lo que ha ocurrido después, nada. Solo puedo decir que se me abrieron todas las puertas, la de la Asamblea Nacional, el Teatro Rubén Darío, el Instituto de Cooperación, la Embajada de España, la Alcaldía de León, amigos y admiradores que querían rendir homenaje al gran poeta, y a su compañera de vida, Francisca Sánchez, mi abuela”.

Villacastín visitó Nicaragua en 2016 para presentar la novela, junto a Reina. Esa era la segunda vez que llegaba a este país, la primera ocurrió en diciembre de 1980, enviada por la revista española “Sábado Gráfico”.

En esa época, “lo que me encontré era un país devastado, que soñaba con pasar página, y así me lo expresaron en los campamentos de mujeres del Frente Sandinista, que visité en las reuniones que mantuve en la embajada de España, con el embajador Pedro de Arístegui, que tantas vidas salvó, de una y otra parte... Nunca creí que la historia se repetiría. Me equivoqué y así lo he escrito en numerosos artículos, en las llamadas a través de las redes sociales que hago a los representantes políticos españoles, del Gobierno de España y de la oposición, por haber olvidado un conflicto que tantas vidas ha costado”, afirmó.

Manuel Francisco Reina dijo que la película es para los nicaragüenses y no para los mandatarios.

“Quiero decirles que los versos de Rubén Darío ‘si la patria es pequeña, uno grande la sueña’ deben hacerlos ver, a pesar de todas las dificultades y de que haya quienes no quieren comprender que Nicaragua no es suya, sino de los nicaragüenses. Tienen una cultura riquísima y la imagen tutelar de Darío les dice que son una patria grande que no se puede reprimir”.

“Con esa luz que fue Rubén Darío y su obra, y que sigue siendo, deben ser fuertes, construyendo y soñando su patria en libertad y progreso, donde hayan oportunidades para todos y que los que amamos su cultura podamos volver a disfrutar de ella en un país en libertad”.

Por su lado, Villacastín concluyó: “Al pueblo de Nicaragua me gustaría decirle que seguiré luchando para que los políticos españoles se impliquen más en dar una solución y una salida pacífica a lo que ocurre en ese país. No son simples palabras, llevo Nicaragua en el corazón. Mi abuela Paca me enseñó a amarles, a respetar sus costumbres, a luchar porque su nombre y el de Darío no se olvidaran. Rubén, por ser el Príncipe de las Letras Castellanas, y Francisca, por haberlo amado con locura”.

Reina indicó que está contento con la adaptación al cine del libro, dirigida por Joaquín Llamas, de quien asegura supo captar el alma de la historia y los matices de la relación entre el genio de las letras y Francisca Sánchez del Pozo, su última compañera y madre de sus últimos hijos.