Dennis Martínez, una leyenda del beisbol nicaragüense, afirmó que “no es el momento” para realizar una serie entre Nicaragua y Puerto Rico y recordó que en Venezuela fue suspendida la Serie del Caribe por los problemas sociopolíticos que existen allí, el evento fue trasladado a Panamá.

En los últimos días, ciudadanos nicaragüenses han expresado en las redes sociales su desacuerdo con que se realice en Nicaragua una serie de beisbol con la selección de Puerto Rico, evento programado del 15 al 17 de marzo próximo en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

El lanzador de un juego perfecto en Grandes Ligas declaró que “no es el momento para realizar eventos de esta magnitud” en Nicaragua, porque aún persiste la crisis sociopolítica iniciada en abril pasado.

“Es bien complicada la situación, hay que ver los sentimientos del país y cómo se encuentra. El beisbol y el deporte a nivel universal sirven para unir países, independiente de la política, pienso que no están las condiciones como país. Se puede ver como lo que sucedió en Venezuela, que no se jugó la Serie del Caribe por esta situación. Si partimos desde ese punto de vista, creo que no son los precisos momentos para realizar eventos de esta magnitud”.

En las redes sociales, el ciudadano Yáser Morazán hizo un llamado a la Federación de Beisbol de Puerto Rico a que analice la situación de Nicaragua y considere suspender la serie amistosa en el estadio Dennis Martínez, dado que en este estadio hubo francotiradores que dispararon a ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra el Gobierno, entre abril y mayo del 2018.

El presidente la Federación de Beisbol de Puerto Rico, José Quiles, explicó en una entrevista con el diario Primera Hora que “a nosotros nos invitó Nemesio Porras, presidente de la federación (Feniba); nos llamó y nos preguntó si creíamos que podíamos ir”.

“Por el compromiso que tiene Puerto Rico con Nicaragua, a través de la hermandad que creó Roberto Clemente, nunca vamos a decir que no a una invitación de ese país y menos cuando ellos ofrecieron cubrir todos los gastos”, agregó.

Quiles reconoció que la federación boricua ha recibido cientos de mensajes por correo electrónico de ciudadanos que les solicitan no ir a jugar contra la selección de Nicaragua y de otros que les piden ir.

“Podría haber algún tipo de manifestación, pero yo dudo grandemente que la gente de Nicaragua vaya a agredir a un jugador de Puerto Rico por un problema que hay allá. Puedo entenderlos (al pueblo) y ser solidario, pero ellos tienen que serlo con nosotros y entender que solo vamos a jugar beisbol.

Sea cual sea el gobernante de Nicaragua, si la federación nos invita, honraremos la memoria de Clemente e iremos. El deporte no tiene que ver nada con la política y el problema interno lo tienen que resolver ellos”, comentó el dirigente del beisbol puertorriqueño.

Hace dos semanas, Carlos Vives suspendió un concierto en Managua por “motivos de fuerza mayor”. Sin embargo, desde que se anunció que el cantante colombiano se presentaría en Nicaragua, comenzó una campaña en redes sociales para que se suspendiera el evento.