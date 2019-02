Gobierno incumplió a los eurodiputados

Miembros del Parlamento Europeo afirmaron este lunes que el Gobierno de Nicaragua incumplió la promesa que hizo a una misión de eurodiputados, de que disminuiría las detenciones de ciudadanos y los malos tratos a los manifestantes que están encarcelados.

“El propio presidente (Daniel) Ortega nos garantizó que no habría ningún tipo de represalias; el viernes pasado nos confirman que 10 presas de una de las celdas en las que nosotros estuvimos habían sido maltratadas, golpeadas terriblemente y, además, les impiden ser visitadas por sus familiares”, denunció el parlamentario español Gabriel Mato durante la sesión plenaria de la Eurocámara este lunes.

Los parlamentarios europeos, que estuvieron en Managua hace tres semanas, visitaron las cárceles y luego se reunieron con Ortega, quien les prometió que no tomaría represalias contra las prisioneras. “Las presas que hablaron con nosotros, nos manifestaron el maltrato físico y moral que estaban recibiendo”, añadió Mato.

El diputado Ramón Jáuregui, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue el primero en tomar la palabra este lunes y en nombre de la misión que él encabezó pidió al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que “escriba urgente y severamente” al mandatario nicaragüense, tras conocer la agresión de la que fueron víctimas un grupo de prisioneras en la cárcel de mujeres La Esperanza.

“A pesar de nuestra visita al país y en contra de lo prometido por sus autoridades, las detenciones y los malos tratos continúan”, añadió Jáuregui.

El Parlamento Europeo emitirá en marzo una resolución sobre Nicaragua, pero antes su presidente, Antonio Tajani, enviará de forma “urgente” una misiva al presidente Daniel Ortega, para exigirle que se respeten las libertades fundamentales y los derechos humanos de los presos políticos.

Jáuregui explicó que en Nicaragua existe un resquebrajamiento de las libertades democráticas, donde los prisioneros políticos están “sufriendo un maltrato horrible”.

“Aunque el presidente Ortega prometió a la delegación del Parlamento Europeo que haría algo para suavizar la situación de la quiebra de la democracia y de los derechos humanos en ese país; nada está ocurriendo. Al contrario, todo va peor”, destacó Jáuregui.

“Creo que la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado, ni el Parlamento, hay que actuar inmediatamente. En Nicaragua y estoy convencido que reina el terror, no hay libertad para los periodistas, se apalea a las presas, se mata a estudiantes, yo creo que no podemos mirar hacia otro lado”, insistió Gabriel Mato, del Grupo del Partido Popular Europeo.

La diputada Ana Gomes, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, señaló este lunes que la Eurocámara deberá considerar una resolución lo más pronto posible.

“En marzo, todo el plenario del Parlamento Europeo deberá considerar resolución sobre Nicaragua”, insistió Gomes.