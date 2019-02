Sugerencia de Dennis Martínez resuena en Puerto Rico

Hay un tiempo para todo y el que hoy se vive en Nicaragua no es para jugar beisbol, a juicio de uno de los deportistas más famosos e importantes salidos de esa nación centroamericana: Dennis Martínez.

El recordado lanzador, apodado “El Presidente”, quien lanzó 23 temporadas en las Grandes Ligas y jugó en la pelota invernal boricua, opinó que no le parece apropiado u oportuno que la Selección Nacional de Puerto Rico asista a una serie de fogueo que la Federación Nicaragüense de Beisbol espera celebrar el fin de semana del 15, 16 y 17 de marzo en el estadio que, precisamente, lleva el nombre del retirado lanzador.

“Relacionémoslo a la Serie del Caribe, que no se jugó en Venezuela. ¿Por qué no se jugó? Por la situación que vive Venezuela, que es más o menos comparable con la de Nicaragua. Claro, ahorita la magnitud es mayor en Venezuela”, dijo Martínez a Primera Hora, vía telefónica desde el estado de Florida, donde reside.

“No es momento de estar haciendo torneos internacionales porque la gente no va a ir. La gente está dolida y está viviendo unos momentos que no son para estar viendo este tipo de eventos. Iba a darse un evento de Carlos Vives y se paró. Y eso es siendo solidario con el pueblo, que está sufriendo”, dijo en relación al cantante colombiano.

Hace una semana, el presidente de la Federación de Beisbol de Puerto Rico, José D. Quiles, afirmó que Puerto Rico asistiría a la cita centroamericana en solidaridad con el pueblo. Sostuvo que desde su óptica, el deporte y la política no se mezclan, y que honrando el espíritu y los lazos de hermandad entre ambos países que forjó el fenecido Roberto Clemente, asistirían a la cita de fogueo, para la cual la federación nicaragüense correrá con todos los gastos.

“Clemente es un símbolo aparte”

Nicaragua, país al cual Clemente se desvivió por ayudar tras un terremoto, está inmerso en una crisis sociopolítica desde abril pasado en la que el gobierno del presidente Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha sido responsabilizado por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos de más de 300 muertes, más de 700 detenciones (muchas de ellas ilegales), cientos de desaparecidos y miles de heridos.

“…No creo que tenga nada que ver con ser solidario, porque ser solidario es lo que hizo Roberto Clemente, que dio su vida por Nicaragua después de un terremoto”, sentenció el derecho de 64 años.

“Este evento es un amistoso que no tiene ninguna repercusión ni ninguna magnitud que obligue a que se tenga que hacer. No tiene que ver nada con ser solidario con el pueblo y hasta creo que va a ser al revés, que el pueblo va a resentir eso y puede que cambien la manera de pensar, al ver que personas estén tratando de mezclar lo de Roberto Clemente con esto, porque Clemente es un símbolo aparte”, continuó.

“Y pienso que la decisión de que no vayan la tienen que hacer otros, pero creo que no es el momento preciso y que son solo unos juegos de fogueo que no tienen ninguna importancia si van o no van. Creo que tienen más que ganar al no ir, que perder si van”, sostuvo.

Antes de finalizar, Martínez dijo que también condenó y condena que el estadio nacional, que lleva su nombre, “con mucho orgullo y agradecimiento” sea utilizado como base de grupos parapoliciales, por órdenes del Gobierno.

Dijo que vio videos de lo que ahí sucedía y de los incidentes en las calles y lo rechazó. “El estadio es para jugar beisbol, que es el deporte número uno de nuestro país”.