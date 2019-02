Dictamen de propuesta de reforma fiscal podría firmarse el viernes

La Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional tiene listo el dictamen favorable sobre las reforma a la Ley de Concertación Tributaria y prevé firmarlo este viernes, para ser llevada a plenario la próxima semana, indicó el diputado Wilfredo Navarro Moreira, segundo secretario de la directiva del Poder Legislativo y miembro de la Comisión Económica.

“Estamos citados para revisar el dictamen y firmarlo el viernes. La comisión en pleno se reunirá ese día para ver si no hay que hacer algún cambio más”, sostuvo Navarro, quien explicó que durante la reunión se pueden agregar o quitar algunos aspecto, en base a lo que dijeron los sectores consultados sobre las reformas.

El documento original de la reforma grava con impuestos productos de consumo, afectando la canasta básica. La propuesta establece un aumento del Pago Mínimo Definitivo del Impuesto Sobre la Renta del uno al 2% para los principales contribuyentes y de 3% para los grandes contribuyentes, entre otros aspectos tributarios, que según el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ponen en riesgo a las empresas, las cuales podrían cerras operaciones si se aprobaran estas reformas.

“Hay algunos ajustes, pero el viernes veremos qué puntos quedan definitivos y cuáles no. Esto no se ha visto con prisa, se está cumpliendo un carácter ordinario, una vez firmado el dictamen, pasaríamos la iniciativa de reforma a la agenda plenaria de la próxima semana”, expresó Navarro añadiendo que este jueves tienen prevista una reunión de la junta directiva del parlamento.

Al respecto, la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo, quien es parte de la Comisión de Producción y Economía, dijo que será este jueves cuando conocerá con certeza que cambios se hicieron a la propuesta original de reforma.

“Hay un equipo técnico que dicen ha estado trabajando con Wálmaro Gutiérrez (presidente de la Comisión) en la revisión de las propuesta de reforma tributaria. Me citaron para la reunión de la Comisión, pero no me dieron una copia del dictamen y será hasta que lo entreguen que conoceremos realmente los cambios que dicen que aplicaron al documento original”, sostuvo Castillo.

La legisladora liberal señaló que presentaron un voto razonado en contra de ese dictamen, pero “primero debemos ver qué cambios tuvo para sustentar con la debía información nuestro voto en contra de esas reformas tributarias que afectarán a todos los nicaragüenses, al sector empresarial y productivo del país”.

La propuesta de reforma a Ley de Concertación Tributaria fue presentada al plenario de la Asamblea Nacional el pasado 28 de enero por el ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta.