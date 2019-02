La cárcel no doblega a los manifestantes presos

La nota que dejó la prisionera Kenia Gutiérrez Gómez en el acta de la audiencia de juicio al juez Edgard Altamirano López, en la que le pide que se arrepienta y le recomienda leer el Salmo 58 es una de muchas expresiones de rechazo al sistema de justicia de parte de los procesados, por la manera en que está actuando contra los que se han manifestado contra el Gobierno.

Desde que iniciaron los juicios contra los que han participado en las protestas, los procesados han reaccionado de diferentes formas en los tribunales capitalinos; algunos por escrito, otros de manera verbal.

Los reclamos de los reos políticos ha enojado a ciertos jueces que en algunos casos se han sentido amenazados e incluso han pedido que la Fiscalía levante acta de lo expresado por el reo, como sucedió en el caso del juez Edgard Altamirano, cuando leyó la nota que le escribió Kenia Gutiérrez Gómez.

Al juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Melvin Leopoldo Vargas García, el reo Otoniel Espinoza Calderón un día le dijo: “ustedes son títeres del Gobierno y qué viva Nicaragua libre”.

Este mismo reo se aplicó pintura en los ojos, además de dibujarse una cara sonriente y cuando el juez le preguntó por qué lo había hecho, respondió: “Vengo de payaso, porque esto (el juicio) es un circo”.

Preguntado el juez Melvin Vargas si hechos como el antes referido lo han hecho sentirse amenazado, respondió: “Yo no me he sentido amenazado por ningún reo”.

Pero acto seguido, reconoció que un reo originario de Estelí, a quien la Fiscalía acusó de terrorista, le dijo una expresión que él considera irrespetuosa: “títere del Gobierno”. Pero esto no pasó a más, recuerda el titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de la capital.

Otras protestas

El héroe sandinista y coronel, fundador del Ejército de Nicaragua (antes Ejército Popular Sandinista, Carlos Brenes Ramírez, una vez que fue declarado culpable, se negó a firmar las actas de juicio y de la audiencia del debate de la pena y por el contrario, invocó la memoria del héroe nacional Augusto C. Sandino, cuyo ideario dice enarbolar el partido de Gobierno: "Mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, será libre".

Por su parte, el mayor Tomás Maldonado, quien también se negó a firmar las actas antes mencionadas, a manera de protesta citó un pasaje bíblico en el que se hace mención del castigo para quienes cometen injusticias.

Prefirió volver a El Chipote

Hace una semana, el adolescente de iniciales J. L. M. dejó perpleja a su abogada defensora, Yonarquis Martínez, quien dijo que prefiere volver a la cárcel, antes que declararse culpable del robo de un autobús, propiedad de la empresa Alba Transporte.

“No señora jueza, no quiero nada, soy inocente; prefiero ir a El Chipote y quedarme burro que decir que hice algo que no hice”, respondió el adolescente cuando la jueza Miroslava Calero le preguntó si aceptaba la propuesta del Ministerio Público.

Alexander del Socorro Pérez, a quien la Fiscalía le atribuye la quema de las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito y Caja Rural Nacional (Caruna) es otro reo que también ha expresado su rechazo al sistema de justicia.

El 30 de noviembre del 2018, cuando fue llevado a la audiencia inicial, le dijo a la fiscal que hizo la audiencia: “ese lunar que usted tiene cerca de la boca nunca se me va a olvidar”.

La fiscal un mes después renunció al Ministerio Público.

Estando en la etapa de juicio, Alexander del Socorro Pérez le habría dicho al juez Edgard Altamirano: “cuando se vayan (los gobernantes) los verdugos no van a alcanzar en el avión”.

El líder campesino Medardo Mairena, durante el juicio en el que se le acusó de terrorista y asesino, le hizo saber a su abogado defensor que uno de los testigos encapuchados (encubierto) que declaró en contra de él, lo habría torturado en las celdas de El Chipote.

Juez quiere imponer defensor sustituto a reos de Sébaco

Con conciencia patriótica

Para la abogada y sicóloga Keyla Largaespada, las manifestaciones de rechazo al sistema por parte de quienes son juzgados por haber participado en marchas y protestas antigubernamentales, tienen su origen “en la conciencia patriótica que tiene cada uno de ellos”.

“Ellos (los manifestantes procesados) están claros que ninguna sentencia que los judiciales les pongan los van a inmutar, porque lo que ellos hicieron no son actos ilícitos, sino protestar por la justicia social existente en el país”, indicó la también profesional del derecho.

Largaespada, quien tiene una amplia experiencia como abogada penalista, relató que vio a un reo firmar su sentencia condenatoria con el rostro radiante de felicidad, mientras quedaba viendo fijamente al juez sentenciador.

“El reo tomó el acta, la leyó y sonriendo le dijo al juez (Edgard Altamirano): soy inocente y la firmo porque quiero a mi Nicaragua libre”, relató la abogada penalista.

Largaespada explicó que el comportamiento del reo que ella miró firmar su condena de varios años de prisión es diferente al de los reos comunes, que suelen asumir una actitud conformista y hasta molestos cuando son declarados culpables.

Presidente del Parlamento Europeo enviará carta a Ortega pidiendo libertad de presos

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua hay más de 600 manifestantes prisioneros, de los cuales, más de 400 están siendo enjuiciados.

Algunos de los procesados o condenados han sido acusados de delitos graves solamente por participar en marchas, blandir la bandera de Nicaragua, lanzar globos azul y blanco o cantar el Himno Nacional.