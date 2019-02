Sicólogos advierten que suicidios por asedio podrían repetirse

Un grupo de sicólogos organizados en Nicaragua explican que los nicaragüenses se sienten presionados por la crisis sociopolítica que vive el país desde abril del año pasado, advierten que los problemas de salud mental en los perseguidos y apresados podrían desencadenar depresiones que, lamentablemente, llegarían hasta la muerte.

El más reciente caso de un suicidio se presentó el pasado martes, cuando el manifestante José Iván Cruz, de 45 años, decidió ahorcarse, pues tenía semanas de no ver a sus tres hijos porque desde el 13 de octubre huía de la persecución policial, fecha en la que su hermano Max Cruz fue detenido.

La abogada y sicóloga, Keyla Largaespada, quien lleva la defensa de algunos manifestantes apresados, explicó que ha identificado que las personas encarceladas injustamente y perseguidas presentan problemas de ansiedad, depresión, frustración, desesperación e impotencia.

Largaespada advirtió que la ansiedad puede llevar a una depresión que, en caso de no ser tratada, podría terminar en un lamentable suicidio, como pasó con el manifestante Cruz.

“La mayoría de las personas que pasan por ansiedad llegan hasta una depresión, cuando no son tratadas sicológicamente. Tuve el caso de una muchacha que estaba presa e intentó quitarse la vida por la misma desesperación, al verse privada de la libertad y lejos de sus hijos, pues eso implica un rompimiento del vínculo familiar”, explicó.

En el caso de Iván Cruz, quien en una carta de despedida dirigida a sus tres hijos dijo que prefería morir antes que estar preso. Largaespada asegura que por las palabras que plasmó antes de suicidarse se nota que ya sufría depresión, lo cual “es una enfermedad mortal”, advirtió la terapeuta.

La especialista en salud mental señaló que los síntomas de una depresión son el aislamiento, deseo de no vivir más, ansiedad, falta de apetito, ojeras, insomnio, pensamientos suicidas y la idea de ser un estorbo.

Por lo cual, la sicóloga advirtió que casos como el de Cruz, quien fue enterrado a las 7:30 a.m. de este 14 de febrero en Altagracia, Isla de Ometepe, deben tomarse muy en serio, ya que “estos eventos de suicidios podrían repetirse porque muchas personas andan en el mismo estado emocional”.

Largaespada aseguró que, como Cruz, hay docenas de manifestantes que “están desesperados por no poder salir, por no poder trabajar, por no poder estar con su familia, por sentirse perseguidos, por temer ser encarcelados y por temer ser asesinados”.

Es por ello que hizo un llamado a la población y a las familias para que pongan especial atención a la salud mental de las personas que están cerca. Asimismo, le recordó al Gobierno que legalmente tiene el deber de dar atención especializada a todos los presos, pero especialmente a los que son detenidos y acusados ilegalmente, pues los sentimientos se agravan cuando la persona sabe que es inocente.

“Las personas que están condenadas o que han sido perseguidas deberían de estar recibiendo atención, sabemos que los que están en el sistema deberían de estar recibiendo tratamiento sicológico, pero en la práctica no es así”, lamentó la sicóloga.