Iglesia optimista por posible diálogo entre gobierno y OEA

El Cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), interpretó como una buena señal que la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciara de nuevo tener un canal de comunicación con el Gobierno, pero destacó que los obispos participarán en una reapertura del diálogo nacional solo si reciben la invitación de las partes involucradas en ese proceso.

“Abrir el canal de comunicación con la OEA es interesante, todo espacio que se abra para establecer el orden en el país es positivo”, expresó el también arzobispo de la Arquidiócesis de Managua.

Consultado sobre si continuarán como mediadores en la apertura de un diálogo nacional, el Cardenal respondió: “Somos servidores, cuando nos inviten, cuando nos llamen las partes, como nos dice el Santo Padre (papa Francisco), las partes tienen que convocar para que nosotros participemos”.

“Recemos para que el diálogo se reactive pronto”, recalcó, y aclaró que la CEN no se reunió con la delegación de la OEA que estuvo en Managua el jueves pasado en un encuentro con representantes del gobierno.

PRISIONEROS Y ELECCIONES

El Cardenal no descartó que pueda lograrse la liberación de las personas presas por manifestarse en contra del gobierno, tampoco descartó un adelanto de las elecciones, dos puntos planteados por la OEA al gobierno en la reciente reunión en Managua.

“Pienso que sí, como dice el cantante: con la buena voluntad el camino se endereza”, comentó Brenes respecto a la posibilidad de sacar de prisión a los manifestantes.

Destacó que la situación de Venezuela es distinta a la de Nicaragua y que los obispos actúan atendiendo los aspectos históricos propios de sus respectivos países.

La situación de Venezuela “sí es diferente, creo que cada país tiene su historia y en base a eso cada conferencia episcopal va acompañando a su pueblo”, remarcó Brenes.

Al referirse a las reformas fiscales ya dictaminadas y listas para su aprobación en el plenario, Brenes comentó: “Ojalá que no nos afecten los frijoles y el arroz, que es lo que más me gusta, eso es lo principal para hacer el gallo pinto; ojalá estas reformas no nos afecten”.

RESPALDO AL PADRE ROMÁN

El Cardenal Brenes dijo que el presbítero Edwin Román, quien denunció el acoso de la Policía Nacional la semana pasada, tiene un respaldo completo de la iglesia y que no hacen caso a la campaña que se ha desarrollado en las redes sociales para desprestigiar al religioso.

“Nosotros oramos por aquellos que nos desprestigian. Nosotros confiamos en el padre Edwin, lo conozco desde jovencito, un hombre bueno, entregado, ha estado en muchas parroquias, es un hombre generoso”, sostuvo Brenes.

El arzobispo de Managua negó que el sacerdote Román haya estado borracho cuando la Policía lo retuvo el martes pasado en Masaya.

“No, no”, dijo Brenes al rechazar que el cura estuviese ebrio al momento de su retención por oficiales de la policía.

“Yo estuve hablando con él y uno se percata de esas cosas”, añadió.

Brenes se refirió a las fotos que han hecho circular en redes sociales para desprestigiar a Román. “Estuve viendo ahí una mesa vacía, ¿y los otros cuatro donde estaban?”, se preguntó el cardenal, quitan validez a las fotografías que gente afín al gobierno han usado para vincular a Román con una mesa de tragos.

El jerarca católico también expresó su alegría por haber ordenado este sábado en la Catedral de Managua a nueve sacerdotes, que formarán parte del clero de la arquidiócesis.

Los nuevos presbíteros son Alexander Ruiz, Domingo Chávez, José Mora, Juan Altamirano, Julio Gadea, Miguel Gutiérrez, Nelson Mena, Saíd Ruíz y Víctor Pérez. “Todos son de Managua, son nueve en total y con ellos ya somos 180 sacerdotes (en la arquidiócesis)”, destacó con júbilo.

SOBRE ERNESTO CARDENAL

Brenes se refirió al delicado estado de salud del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal y dijo desconocer si el papa Francisco le había levantado la suspensión de ejercer el servicio del sacerdocio, que le impuso el papa San Juan Pablo II en 1984.

"Hemos orado por él, para que recobre la salud”, expresó Brenes.

“Todavía no tenemos comunicación sobre eso, pero ojala el Papa le conceda esa gracia, porque eso solo depende del Papa”, añadió refiriéndose a la posibilidad de que se levante la suspensión a Ernesto Cardenal.