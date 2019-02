Expertos internacionales llaman a víctimas en Nicaragua a buscar la “justicia universal”

El grupo internacional de expertos que elaboró un informe sobre la crisis en Nicaragua sostiene que el gobierno de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad contra civiles y llamó este martes a las víctimas a organizarse y recabar información con el fin de buscar justicia universal.

Tres de los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo de la OEA, la CIDH y el Gobierno nicaragüense para ayudar en las pesquisas sobre esas protestas violentas ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo, debatieron sus hallazgos en la Americas Society de Nueva York.

El italiano Amerigo Incalcaterra, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el argentino Pablo Parenti, dijeron tener pendiente presentar el documento ante las víctimas en Nicaragua después de su expulsión de diciembre, que los llevó a hacerlo en Washington, adonde volvieron en enero y pidieron a otros países que inicien procesos judiciales.

Incalcaterra declaró a Efe tras el foro que dentro de la "recomendación" de buscar justicia universal "es importante que las propias víctimas se puedan organizar y reconstruir sus hechos a partir de recopilar toda su información", puesto que el GIEI tuvo interlocución con un grupo pero sabe "que hay mucho más".

"Nuestro pedido fue acotado y lo que vimos son atrocidades que se cometieron en seis semanas, pero la violencia continuó, se agravó y tuvo otro formato. Es sumamente importante que las víctimas retomen ese trabajo de organizarse y recabar información: es la única manera para que se pueda presentar ante un tribunal en otro país", explicó Incalcaterra.

Asimismo, indicó que las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las del propio GIEI "deben garantizar que el proceso de diálogo tome en cuenta aspectos vitales para que no se deje atrás a las personas más vulnerables, que son las víctimas y sus familiares".

En ese sentido, su compañera Claudia Paz y Paz conminó a que, ante un posible reinicio del diálogo nacional, tras la reunión entre Daniel Ortega y un grupo de empresarios este fin de semana, "se revise el informe" y que, en todo caso, "la medida más inmediata sea la liberación de los presos políticos".

Parenti sostuvo que la voz de las víctimas "logra cosas" y por eso deben hacerse oír en foros internacionales, para "no dejar el futuro del país en manos de personas que no forman parte de su grupo. Los que negocian -añadió- no son los que pusieron muertos y heridos".

Entre los asistentes a la charla en Nueva York se identificaron algunos exiliados, como una periodista de un medio oficialista que denunció persecución política tras su renuncia, Odalya Fernández, y un hombre que dijo haber sido detenido durante tres días, Alejandro Alemán, ambos escépticos con el diálogo y en busca de respuestas.

Moderado por Arturo Aguilar, director ejecutivo de Seattle International Foundation, en el debate participó también el exembajador y analista estadounidense John Feeley, con 29 años de experiencia en Latinoamérica y para quien, en referencia a las víctimas, es "difícil organizarse porque el Gobierno te persigue".

Preguntado por Efe, Feeley opinó que una intervención de EEUU en Nicaragua "sería contraproducente", y dijo esperar que la diplomacia del gigante norteamericano sea "transparente y multilateral" en este asunto, aunque "Venezuela es el tema del día".

En el periodo analizado por el GIEI sin una colaboración por parte del Estado nicaragüense, pese a que se comprometió a ello, los expertos enumeraron 109 muertes, de las cuales 100 permanecen impunes y otras 9 "han sido judicializadas" como "casos en los que se inculpaba a chivos expiatorios", denunció Claudia Paz y Paz.

El informe también afirma que el "sistema de justicia penal fue un engranaje más en la cadena de violaciones de derechos humanos" y prueba de ello son las cifras de presos políticos, que varían entre 300 y 600, apuntó la experta, y no se han basado "en investigaciones fundamentadas sino en perseguir criminalmente la disidencia".